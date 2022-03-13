https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-havalimaninda-hali-ile-tekstil-urunlerine-emdirilmis-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1054681121.html

İstanbul Havalimanı'nda halı ile tekstil ürünlerine emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda halı ile tekstil ürünlerine emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda 3 ayrı kargo paketinde yapılan aramada, halıya ve tekstil ürünlerine emdirilmiş uyuşturucu madde ile 220 bin adet uyuşturucu hap ele... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T14:30+0300

2022-03-13T14:30+0300

2022-03-13T14:30+0300

türkiye

uyuşturucu

narkotik

avustralya

kanada

suudi arabistan

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan risk analizinde Avustralya, Suudi Arabistan ve Kanada'ya gönderilen 3 kargo gönderisi 'şüpheli' bulununca, narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.Avustralya'ya gönderilmek istenen halıya dedektör köpeklerin yoğun tepki vermeleri ile paket açıldı. Halının bir yüzünün kaplanmış olduğu görüldü. Uyuşturucunun halıya emdirilmiş olabileceği düşünülerek örnek alındı. Test kitiyle yapılan analizde halıda uyuşturucu madde çıktı.Daha sonra içinde kıyafet olduğu söylenen ve Kanada'ya gönderilmek istenen bir paket kontrol edildi. Yine dedektör köpeğin tepki vermesiyle açılan pakette; içinde kazak, mont, pantolon gibi kıyafetlerin astarına dikilmiş vaziyette kumaş parçaları bulundu. Kumaştan alınan parçanın test kiti analizinde uyuşturucu ele geçirildi.Son olarak Suudi Arabistan'a gönderilen ve yapı malzemesi olduğu belirtilen paketler, kontrol edildi. Dedektör köpeklerin yoğun tepki verdiği paket açıldığında 36 adet rulo şeklinde yapı malzemesi görüldü. Rulolar açıldığında malzemenin içine poşetlerle uyuşturucu hap gizlendiği tespit edildi. Detaylı arama sonucunda 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

türkiye

avustralya

kanada

suudi arabistan

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uyuşturucu, narkotik, avustralya, kanada, suudi arabistan