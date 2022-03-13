İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye kararı

Kıymetli İstanbullular;



14 Mart Pazartesi (Yarın)

⏰ 1️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣’dan itibaren



✅Motosiklet

✅Elektrikli scooter ve

✅Motokuryelerin🛴🛵



Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗



Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/CI1iWxA8Wr