https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-valisi-ali-yerlikayadan-motokurye-karari-1054684532.html
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye kararı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye kararı
İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T18:15+0300
2022-03-13T18:15+0300
2022-03-13T18:15+0300
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ali yerlikaya
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motokurye
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İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Açıklamada, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbullular-kar-tedbirlerine-uydu-trafik-yogunlugu-yuzde-15-1054677783.html
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istanbul, ali yerlikaya, hava durumu, kar, motokurye
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye kararı
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İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek.
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.
Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini duyurdu.