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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye kararı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye kararı
İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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hava durumu
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İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Açıklamada, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbullular-kar-tedbirlerine-uydu-trafik-yogunlugu-yuzde-15-1054677783.html
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istanbul, ali yerlikaya, hava durumu, kar, motokurye

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye kararı

18:15 13.03.2022
© DHAMotor, kurye, motokurye
Motor, kurye, motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© DHA
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İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek.
İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.
Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini duyurdu.
İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
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İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15
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