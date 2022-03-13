https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbulda-bir-surucu-depoyu-doldurtup-odeme-yapmadan-benzinciden-kacti-1054685338.html

İstanbul'da bir sürücü depoyu doldurtup ödeme yapmadan benzinciden kaçtı

İstanbul'da bir sürücü depoyu doldurtup ödeme yapmadan benzinciden kaçtı

Başakşehir’de akaryakıt istasyonuna gelen bir sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan benzinciden uzaklaştı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T19:17+0300

2022-03-13T19:17+0300

2022-03-13T19:17+0300

türkiye

türkiye

benzin

hırsız

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg

İstanbul'da, Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen şahıs, çalışandan aracının deposunu doldurmasını istedi. Bin 300 liraya deponun dolmasının ardından şahıs hızla istasyondan kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameralara yansırken, zanlının başka araca ait plakayı kopyaladığı ve başka istasyonlardan da aynı şekilde hırsızlık yaptığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220311/prof-durmus-motorinde-yuzde-24-benzinde-29-vergi-3-ayligina-sifirlansa-maliyeti-70-milyar-lira-1054654341.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, benzin, hırsız