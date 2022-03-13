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İstanbul'da bir sürücü depoyu doldurtup ödeme yapmadan benzinciden kaçtı
İstanbul'da bir sürücü depoyu doldurtup ödeme yapmadan benzinciden kaçtı
Başakşehir’de akaryakıt istasyonuna gelen bir sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan benzinciden uzaklaştı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
benzin
hırsız
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İstanbul'da, Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen şahıs, çalışandan aracının deposunu doldurmasını istedi. Bin 300 liraya deponun dolmasının ardından şahıs hızla istasyondan kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameralara yansırken, zanlının başka araca ait plakayı kopyaladığı ve başka istasyonlardan da aynı şekilde hırsızlık yaptığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/prof-durmus-motorinde-yuzde-24-benzinde-29-vergi-3-ayligina-sifirlansa-maliyeti-70-milyar-lira-1054654341.html
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türkiye, benzin, hırsız

İstanbul'da bir sürücü depoyu doldurtup ödeme yapmadan benzinciden kaçtı

19:17 13.03.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Başakşehir’de akaryakıt istasyonuna gelen bir sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan benzinciden uzaklaştı.
İstanbul'da, Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen şahıs, çalışandan aracının deposunu doldurmasını istedi.
Bin 300 liraya deponun dolmasının ardından şahıs hızla istasyondan kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameralara yansırken, zanlının başka araca ait plakayı kopyaladığı ve başka istasyonlardan da aynı şekilde hırsızlık yaptığı öğrenildi.
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