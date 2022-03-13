https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbulda-iki-grup-arasinda-baslayan-kartopu-savasi-silahli-kavgaya-donustu-6-yarali-1054672297.html
İstanbul'da iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı
İstanbul'da iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı
İstanbul'da Tophane Parkı’nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T00:21+0300
2022-03-13T00:21+0300
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türkiye
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kar
yaralı
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İstanbul Beyoğlu Tophane Parkı’nda meydana gelen olayda, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı. İHA'nın aktardığına göre bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.Polis saldırganı ve 3 kişiyi yakaladıYaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20191224/abdnin-Wisconsin-eyaletinde-57-yil-sonra-kartopu-savasi-yasagi-kalkiyor-1040908439.html
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İstanbul'da iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı
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İstanbul'da Tophane Parkı’nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri silahla ateş açan saldırganla birlikte toplamda 4 kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beyoğlu Tophane Parkı’nda meydana gelen olayda, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı.
İHA'nın aktardığına göre bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.
Polis saldırganı ve 3 kişiyi yakaladı
Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.