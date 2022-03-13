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İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15
İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15
İstanbul’da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T09:02+0300
2022-03-13T09:02+0300
türkiye
istanbul
kar
kar yağışı
toplu taşıma
trafik
yoğunluk
araba
araç
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibarıyla İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı. İBB trafik verilerine göre trafiğin 08.30 sıralarında yüzde 15 olduğu belirlendi. İşe gitmek için uyanan vatandaşların kar yağışı altında halk otobüsü beklediği görüldü.Öte yandan, Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbullular-toplu-tasimaya-yoneldi-trafik-yogunlugu-yuzde-31--1054588434.html
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istanbul, kar, kar yağışı, toplu taşıma, trafik, yoğunluk, araba, araç

İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15

09:02 13.03.2022
© İHAİstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15
İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© İHA
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İstanbul’da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre İstanbul trafiği 08.30 sıralarında yüzde 15 olarak ölçüldü. Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibarıyla İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı.
İBB trafik verilerine göre trafiğin 08.30 sıralarında yüzde 15 olduğu belirlendi. İşe gitmek için uyanan vatandaşların kar yağışı altında halk otobüsü beklediği görüldü.
Öte yandan, Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.
İstanbul - Kar - Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
TÜRKİYE
İstanbullular toplu taşımaya yöneldi: Trafik yoğunluğu yüzde 31
10 Mart, 09:24
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