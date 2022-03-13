https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbullular-kar-tedbirlerine-uydu-trafik-yogunlugu-yuzde-15-1054677783.html
İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15
İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15
İstanbul’da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T09:02+0300
2022-03-13T09:02+0300
2022-03-13T09:02+0300
türkiye
istanbul
kar
kar yağışı
toplu taşıma
trafik
yoğunluk
araba
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054677758_0:0:1599:899_1920x0_80_0_0_dafd3a00ba0a85151cf3cbb7b8f19e7f.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibarıyla İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı. İBB trafik verilerine göre trafiğin 08.30 sıralarında yüzde 15 olduğu belirlendi. İşe gitmek için uyanan vatandaşların kar yağışı altında halk otobüsü beklediği görüldü.Öte yandan, Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbullular-toplu-tasimaya-yoneldi-trafik-yogunlugu-yuzde-31--1054588434.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054677758_183:0:1382:899_1920x0_80_0_0_0850e3a1d691b13b2b8de30adaba73ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kar, kar yağışı, toplu taşıma, trafik, yoğunluk, araba, araç
İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15
Abone ol
İstanbul’da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre İstanbul trafiği 08.30 sıralarında yüzde 15 olarak ölçüldü. Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibarıyla İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı.
İBB trafik verilerine göre trafiğin 08.30 sıralarında yüzde 15 olduğu belirlendi. İşe gitmek için uyanan vatandaşların kar yağışı altında halk otobüsü beklediği görüldü.
Öte yandan, Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.