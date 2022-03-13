https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbullular-kar-tedbirlerine-uydu-trafik-yogunlugu-yuzde-15-1054677783.html

İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15

İstanbullular kar tedbirlerine uydu: Trafik yoğunluğu yüzde 15

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T09:02+0300

2022-03-13T09:02+0300

2022-03-13T09:02+0300

türkiye

istanbul

kar

kar yağışı

toplu taşıma

trafik

yoğunluk

araba

araç

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibarıyla İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı. İBB trafik verilerine göre trafiğin 08.30 sıralarında yüzde 15 olduğu belirlendi. İşe gitmek için uyanan vatandaşların kar yağışı altında halk otobüsü beklediği görüldü.Öte yandan, Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbullular-toplu-tasimaya-yoneldi-trafik-yogunlugu-yuzde-31--1054588434.html

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istanbul, kar, kar yağışı, toplu taşıma, trafik, yoğunluk, araba, araç