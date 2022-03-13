https://tr.sputniknews.com/20220313/izmirde-37-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054686490.html

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T21:25+0300

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türkiye

izmir

deprem

kandilli

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AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Dikili ilçesinde bir deprem meydana geldi.3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220311/akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-1054633835.html

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izmir

kandilli

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izmir, deprem, kandilli