https://tr.sputniknews.com/20220313/izmirde-37-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054686490.html
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T21:25+0300
2022-03-13T21:25+0300
2022-03-13T21:36+0300
türkiye
izmir
deprem
kandilli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Dikili ilçesinde bir deprem meydana geldi.3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220311/akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-1054633835.html
türkiye
izmir
kandilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, deprem, kandilli
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:25 13.03.2022 (güncellendi: 21:36 13.03.2022) Abone ol
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafında yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Dikili ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.