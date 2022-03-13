https://tr.sputniknews.com/20220313/izmirdeki-kopya-duzenegi-operasyonunda-1-kisi-tutuklandi-1054685838.html
İzmir'deki 'kopya düzeneği' operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'deki 'kopya düzeneği' operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'de motorlu taşıtlar sınavları için kopya düzeneği hazırlayıp adaylara sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T19:55+0300
2022-03-13T19:55+0300
2022-03-13T19:55+0300
türkiye
izmir
ehliyet
kopya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cfb8b86cc278b935419e5df6b2383192.jpg
İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan sürücü kursu sahibi A.H, ortağı K.K. ve kurs yöneticisi A.H'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü kursu ortağı K.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Grup Amirliği ekipleri, Menemen'de motorlu taşıtlar sınavına giren 3 kişiden, sınav kağıdından canlı kayıt alabilen mini kamera ile yanıtların kulak içi kulaklıklarla aktarılabildiği bir düzenek ele geçirmişti.Ekipler, derinleştirilen soruşturma kapsamında, özel düzeneğin Bornova'daki bir sürücü kursunda hazırlanıp adaylara satıldığını belirlemişti. Dün düzenlenen operasyonda, sürücü kursunun sahibi A.H. ile ortağı K.K. ve kurs yöneticisi A.H. gözaltına alınmıştı.Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da kullanıma hazır 4 düzenek, 2 modem, 9 SIM kart, çok sayıda kulak içi kulaklık ve mikrofon ile telefon ele geçirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220301/ehliyet-sinavina-kamerali-kopya-duzenegi-ile-girmeye-calisirken-yakalandi-1054328570.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406274_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_97270558535edde4153b2680a01c745d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, ehliyet, kopya
İzmir'deki 'kopya düzeneği' operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Abone ol
İzmir'de motorlu taşıtlar sınavları için kopya düzeneği hazırlayıp adaylara sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan sürücü kursu sahibi A.H, ortağı K.K. ve kurs yöneticisi A.H'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü kursu ortağı K.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Grup Amirliği ekipleri, Menemen'de motorlu taşıtlar sınavına giren 3 kişiden, sınav kağıdından canlı kayıt alabilen mini kamera ile yanıtların kulak içi kulaklıklarla aktarılabildiği bir düzenek ele geçirmişti.
Ekipler, derinleştirilen soruşturma kapsamında, özel düzeneğin Bornova'daki bir sürücü kursunda hazırlanıp adaylara satıldığını belirlemişti. Dün düzenlenen operasyonda, sürücü kursunun sahibi A.H. ile ortağı K.K. ve kurs yöneticisi A.H. gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da kullanıma hazır 4 düzenek, 2 modem, 9 SIM kart, çok sayıda kulak içi kulaklık ve mikrofon ile telefon ele geçirilmişti.