Türkiye
CANLI | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, Kosova’yı NATO’ya dahil etmek istiyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220313/karamollaoglu-almanyada-partililerle-bulustu-15-ay-sonra-bu-sistem-degisecek-1054672925.html
Karamollaoğlu, Almanya'da partililerle buluştu: 15 ay sonra bu sistem değişecek
Karamollaoğlu, Almanya'da partililerle buluştu: 15 ay sonra bu sistem değişecek
Saadet Partisi Genel Başkan Karamollaoğlu Almanya'da düzenlenen "Avrupa Buluşması"nda yaptığı konuşmada, "15 ay sonra bu sistem değişecek, bu sistemin yerine... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T00:52+0300
2022-03-13T00:51+0300
türkiye
temel karamollaoğlu
almanya
saadet partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054672864_19:0:1983:1105_1920x0_80_0_0_6f9189543649952ccb128fe5b97efe38.jpg
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Avrupa Teşkilatı'nın Duisburg kentinde düzenlediği programda partililerle bir araya geldi.Karamollaoğlu, Rudolf-Schock Salonu'ndaki "Avrupa Buluşması"nda konuştu. Ukrayna meselesinin birçok yönüyle ciddi problemler barındırdığını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:Temel Karamollaoğlu, "Zaman hızla geçiyor, seçime en fazla 15 ay kaldı. 15 ay sonra bu sistem değişecek, bu sistemin yerine adil bir sistem gelecek. O zaman herhangi bir parti tek başına iktidara gelemezse bir araya geleceğiz, problemleri birlikte çözmenin yollarını arayacağız. İnşallah ülkemiz değişecek, dünya değişecek" ifadelerini kullandı.Seçimlere kadar tüm teşkilatların çok çalışmasının ve herkesle temasa geçilmesinin önemli olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
türkiye
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054672864_264:0:1737:1105_1920x0_80_0_0_5c78cb0b73570fc2de551006f33d4460.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
temel karamollaoğlu, almanya, saadet partisi

Karamollaoğlu, Almanya'da partililerle buluştu: 15 ay sonra bu sistem değişecek

00:52 13.03.2022
© AA Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Saadet Partisi Genel Başkan Karamollaoğlu Almanya'da düzenlenen "Avrupa Buluşması"nda yaptığı konuşmada, "15 ay sonra bu sistem değişecek, bu sistemin yerine adil bir sistem gelecek" ifadelerini kullandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Avrupa Teşkilatı'nın Duisburg kentinde düzenlediği programda partililerle bir araya geldi.
Karamollaoğlu, Rudolf-Schock Salonu'ndaki "Avrupa Buluşması"nda konuştu. Ukrayna meselesinin birçok yönüyle ciddi problemler barındırdığını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Bir tarafta Rusların aniden Ukrayna'ya girmesi elbette tasvip etmediğimiz, bağımsız bir ülkenin başka bir ülke tarafından işgal edildiğinin işareti de olduğu için hiçbir zaman böyle bir yaklaşımı tasvip etmeyiz. Ancak bu yaklaşımla mücadele edilirken hatalara düşülmemesi gerektiğini de vurgulamadan edemeyeceğiz. Elbette ki bütün dünya böyle bir davranışın yanlışlığını ortaya koymak için gayret edecektir. Barışın bir an önce tesisi için de hepimiz üzerimize düşeni yerine getirme gayretinde olacağız. Ama nasıl çalışacağımız, nasıl mücadele vereceğimiz çok çok önemli."
Temel Karamollaoğlu, "Zaman hızla geçiyor, seçime en fazla 15 ay kaldı. 15 ay sonra bu sistem değişecek, bu sistemin yerine adil bir sistem gelecek. O zaman herhangi bir parti tek başına iktidara gelemezse bir araya geleceğiz, problemleri birlikte çözmenin yollarını arayacağız. İnşallah ülkemiz değişecek, dünya değişecek" ifadelerini kullandı.
Seçimlere kadar tüm teşkilatların çok çalışmasının ve herkesle temasa geçilmesinin önemli olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Biz bu fikir ve düşünceleri topluma anlatmaya, onların desteğini almaya mecburuz. Ülkemizde de bunu söylüyoruz, burada da bunu söylüyoruz. Herkesle temas kuracağız, herkesle tokalaşacağız, herkesin halini hatırını soracağız, bizi yanlış bilenlere doğruyu anlatacağız, aslında beraber olacağımızı onlara hissettireceğiz, bu çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Hem hanım kardeşlerimiz hem gençlerimiz hem de ana teşkilatımız bu sorumluluğu yüklenmiş durumda."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала