Kültür ve Turizm Bakanlığı yalanladı: ‘Siloa Yazıtı kanunen verilemez’

"Bir ülkeden bir eser, yasa dışı çıkmış bulunuyorsa; bunun örneklerini 2019 yılında Çin ve Irak ile yaşadık, yeni dosyalara da yakında hep birlikte şahit olacağız, muhatap ülke olarak bunu talep bile etmeden UNESCO 1970 'Kültür Varlıklarının Yasadışı İthal İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesine İlişkin Alınacak Tebdirlere Dair Sözleşme' gereği derhal ilgili ülkesiyle irtibata geçiyoruz. Türkiye, kültür varlıklarının korunmasında uluslararası iş birliğine büyük önem vermekte; çeşitli projelerin içinde yer almaktadır. Ancak Türkiye'nin değerlendirebileceği bu proje ve tekliflerin yasal olarak müzelerine kazandırılmış ve hem döneminde hem bugün devlet malı olarak korunan bir eserin başka bir ülkeye verilmesini kapsaması düşünülemez."