https://tr.sputniknews.com/20220313/libya-aciklarinda-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-19-olu--1054676858.html

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü

Libya’nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T07:21+0300

2022-03-13T07:21+0300

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dünya

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ölü

libya

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Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, batan botta hayatını kaybeden göçmenlerin Mısırlı ve Suriyeli olduğu ve yalnızca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.Öte yandan 3 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

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göçmen, tekne, ölü, libya