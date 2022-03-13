Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220313/libya-aciklarinda-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-19-olu--1054676858.html
Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü
Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü
Libya’nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T07:21+0300
2022-03-13T07:22+0300
dünya
göçmen
tekne
ölü
libya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103434/28/1034342868_0:47:1000:610_1920x0_80_0_0_06d164d7b366884d2ce5b4db07cd122d.jpg
Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, batan botta hayatını kaybeden göçmenlerin Mısırlı ve Suriyeli olduğu ve yalnızca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.Öte yandan 3 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/izmir-aciklarinda-588-duzensiz-gocmen-karaya-cikarildi-1053838051.html
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103434/28/1034342868_62:0:938:657_1920x0_80_0_0_f714ec02387c277385dcfcb7cf67e375.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göçmen, tekne, ölü, libya

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü

07:21 13.03.2022 (güncellendi: 07:22 13.03.2022)
© REUTERS / Juan Medinagöçmen, mülteci, tekne
göçmen, mülteci, tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Juan Medina
Abone olGoogle news
Libya’nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, batan botta hayatını kaybeden göçmenlerin Mısırlı ve Suriyeli olduğu ve yalnızca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Öte yandan 3 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirtilen 588 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
TÜRKİYE
İzmir açıklarında 588 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
14 Şubat, 22:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала