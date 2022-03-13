https://tr.sputniknews.com/20220313/libya-aciklarinda-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-19-olu--1054676858.html
Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü
Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü
Libya’nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T07:21+0300
2022-03-13T07:21+0300
2022-03-13T07:22+0300
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ölü
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Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, batan botta hayatını kaybeden göçmenlerin Mısırlı ve Suriyeli olduğu ve yalnızca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.Öte yandan 3 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/izmir-aciklarinda-588-duzensiz-gocmen-karaya-cikarildi-1053838051.html
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göçmen, tekne, ölü, libya
Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü
07:21 13.03.2022 (güncellendi: 07:22 13.03.2022) Abone ol
Libya’nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, batan botta hayatını kaybeden göçmenlerin Mısırlı ve Suriyeli olduğu ve yalnızca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Öte yandan 3 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.