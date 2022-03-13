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Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T21:34+0300
2022-03-13T21:34+0300
türkiye
meteoroloji
hava durumu
kar
soğuk
karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Çığ ve buzlanma tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.Buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarısı da yapıldı.
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meteoroloji, hava durumu, kar, soğuk, karadeniz

Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar geliyor

21:34 13.03.2022
© AADoğu Karadeniz için kar uyarısı
Doğu Karadeniz için kar uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise kar yerine hafif yağışa bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Çığ ve buzlanma tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarısı da yapıldı.
İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
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İstanbul'da Aybar kar fırtınasından geriye kalanlar havadan görüntülendi
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