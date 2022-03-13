https://tr.sputniknews.com/20220313/new-yorkta-muzede-bicakli-saldiri-2-yarali-1054674727.html
New York'ta müzede bıçaklı saldırı: 2 yaralı
New York'ta müzede bıçaklı saldırı: 2 yaralı
New York'ta Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T04:16+0300
2022-03-13T04:16+0300
2022-03-13T04:14+0300
dünya
new york
abd
müze
bıçaklı saldırı
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New York'un ünlü müzelerinden MoMA'da bıçaklı bir saldırı düzenlendi.Polis, saldırıda yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati risklerinin olmadığını bildirdi.Bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırıyla ilgili daha fazla bilgi ve saldırganın kimliği paylaşılmadı.Saldırının ardından müze boşaltıldı.
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new york, abd, müze, bıçaklı saldırı
New York'ta müzede bıçaklı saldırı: 2 yaralı
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New York'ta Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı.
New York'un ünlü müzelerinden MoMA'da bıçaklı bir saldırı düzenlendi.
Polis, saldırıda yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati risklerinin olmadığını bildirdi.
Bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırıyla ilgili daha fazla bilgi ve saldırganın kimliği paylaşılmadı.
Saldırının ardından müze boşaltıldı.