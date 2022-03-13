https://tr.sputniknews.com/20220313/rusya-maliye-bakani-siluanov-kamu-borcumuzun-uzerindeki-yukumlulukleri-reddetmiyoruz-1054681519.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Kamu borcumuzun üzerindeki yükümlülükleri reddetmiyoruz
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Kamu borcumuzun üzerindeki yükümlülükleri reddetmiyoruz
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın kamu borçları ile ilgili yükümlülükleri reddetmediğini, Batılı ülkelerin altın ve döviz rezervlerini çözene kadar... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T14:50+0300
2022-03-13T14:50+0300
2022-03-13T15:26+0300
ukrayna krizi
anton siluanov
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Siluanov, ayrıca Batılı ülkelerin Rusya’nın altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurdukları, bunun yaklaşık 300 milyar dolara tekabül ettiği bilgisini verdi.Siluanov, “Bu, sahip olduğumuz rezervlerin yaklaşık yarısı. Yaklaşık 640 milyar dolarlık toplam rezervimiz var, yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmını şu anda kullanamayacak durumdayız” diye konuştu.‘Batı, Rusya'nın yuan rezervlerine erişimini sınırlaması için Çin'e baskı yapıyor’“Altın ve döviz rezervlerimizin bir kısmının Çin para birimi, yuan cinsinden olduğunu biliyoruz. Ve Batılı ülkelerin Çin ile karşılıklı ticaretimizi sınırlamak için Çin'e nasıl bir baskı uyguladığını görüyoruz. Elbette yuan cinsinden sahip olduğumuz bu rezervlere erişimi sınırlamaya yönelik baskı var” diyen Siluanov, sözlerini şöyle sürdürdü:'Altın ve döviz rezervlerimize erişim sağlanıncaya kadar dış borcu ruble olarak ödeyeceğiz'Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya’nın yaptırımlar nedeniyle dondurulan altın ve döviz rezervlerine erişim sağlanıncaya kadar kamu borcunu ruble olarak ödeyeceğini belirtti.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Sulianov, Rusya’nın dış borcuna ilişkin yükümlülüklerinden vazgeçmediğini, Batılı ülkeler altın ve döviz rezervlerine erişim üzerindeki engeli kaldırıncaya kadar kamu borcunu ruble olarak ödeyeceğini söyledi.Sulianov, Batılı ülkelerin Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin yarısı olan yaklaşık 300 milyar doları dondurduğunu hatırlatarak, “Ulusal Varlık Fonu da dahil olmak üzere altın ve döviz rezervlerimiz donduruldu. Bu nedenle borçlar da dahil olmak üzere yükümlülüklerimizi yerine getirmekte sorun yaşıyoruz” dedi.‘Sermaye rezervleri sert yaptırımlar altındaki bankaların çalışmasına imkan sağlıyor’“Elbette bankalar açısından durum hiç de kolay değil. Yine de oluşturulan sermaye rezervleri, bugün en ağır kısıtlamaların getirildiği bankaların bile işlevlerini sürdürmesini mümkün kılıyor. Ülke içindeki tüm hesaplar kapatılıyor ve kapatılacak. Banka müşterilerinin yabancı ortaklar ile ödemelerinde kısıtlamalar olacak, fakat kredi kuruluşlarımızın bu şartlarda çalışmalarını yeniden düzenleyeceklerini düşünüyorum” diyen Siluanov, gereklilik halinde devletin bankalara yardım edeceğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220313/rusya-sanayi-ve-ticaret-bakanligi-ile-dijital-kalkinma-bakanligi-ithalat-ikame-borsasi-olusturacak-1054681334.html
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anton siluanov, rusya, ekonomi, döviz, dolar, rezerv, maliye politikası, borç, batı, yaptırım
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Kamu borcumuzun üzerindeki yükümlülükleri reddetmiyoruz
14:50 13.03.2022 (güncellendi: 15:26 13.03.2022) Abone ol
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın kamu borçları ile ilgili yükümlülükleri reddetmediğini, Batılı ülkelerin altın ve döviz rezervlerini çözene kadar borcun ruble olarak ödeneceğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Siluanov, ayrıca Batılı ülkelerin Rusya’nın altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurdukları, bunun yaklaşık 300 milyar dolara tekabül ettiği bilgisini verdi.
Siluanov, “Bu, sahip olduğumuz rezervlerin yaklaşık yarısı. Yaklaşık 640 milyar dolarlık toplam rezervimiz var, yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmını şu anda kullanamayacak durumdayız” diye konuştu.
‘Batı, Rusya'nın yuan rezervlerine erişimini sınırlaması için Çin'e baskı yapıyor’
“Altın ve döviz rezervlerimizin bir kısmının Çin para birimi, yuan cinsinden olduğunu biliyoruz. Ve Batılı ülkelerin Çin ile karşılıklı ticaretimizi sınırlamak için Çin'e nasıl bir baskı uyguladığını görüyoruz. Elbette yuan cinsinden sahip olduğumuz bu rezervlere erişimi sınırlamaya yönelik baskı var” diyen Siluanov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yine de Çin ile ortaklık ilişkilerimizin şu ana kadar ulaştığımız işbirliğimizi sürdürmemize ve Batı pazarlarının kapalı olduğu koşullarda sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda artırmamıza imkan vereceğini düşünüyorum.”
'Altın ve döviz rezervlerimize erişim sağlanıncaya kadar dış borcu ruble olarak ödeyeceğiz'
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya’nın yaptırımlar nedeniyle dondurulan altın ve döviz rezervlerine erişim sağlanıncaya kadar kamu borcunu ruble olarak ödeyeceğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Sulianov, Rusya’nın dış borcuna ilişkin yükümlülüklerinden vazgeçmediğini, Batılı ülkeler altın ve döviz rezervlerine erişim üzerindeki engeli kaldırıncaya kadar kamu borcunu ruble olarak ödeyeceğini söyledi.
Sulianov, Batılı ülkelerin Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin yarısı olan yaklaşık 300 milyar doları dondurduğunu hatırlatarak, “Ulusal Varlık Fonu da dahil olmak üzere altın ve döviz rezervlerimiz donduruldu. Bu nedenle borçlar da dahil olmak üzere yükümlülüklerimizi yerine getirmekte sorun yaşıyoruz” dedi.
‘Sermaye rezervleri sert yaptırımlar altındaki bankaların çalışmasına imkan sağlıyor’
“Elbette bankalar açısından durum hiç de kolay değil. Yine de oluşturulan sermaye rezervleri, bugün en ağır kısıtlamaların getirildiği bankaların bile işlevlerini sürdürmesini mümkün kılıyor. Ülke içindeki tüm hesaplar kapatılıyor ve kapatılacak. Banka müşterilerinin yabancı ortaklar ile ödemelerinde kısıtlamalar olacak, fakat kredi kuruluşlarımızın bu şartlarda çalışmalarını yeniden düzenleyeceklerini düşünüyorum” diyen Siluanov, gereklilik halinde devletin bankalara yardım edeceğini vurguladı.