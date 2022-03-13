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https://tr.sputniknews.com/20220313/rusya-sanayi-ve-ticaret-bakanligi-ile-dijital-kalkinma-bakanligi-ithalat-ikame-borsasi-olusturacak-1054681334.html
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dijital Kalkınma Bakanlığı ‘İthalat İkame Borsası’ oluşturacak
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dijital Kalkınma Bakanlığı ‘İthalat İkame Borsası’ oluşturacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, hükümetin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dijital Kalkınma Bakanlığı'na Rus imalat şirketleri ve müşteriler... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T14:40+0300
2022-03-13T14:40+0300
dünya
rusya
ithalat
ticaret
rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko
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Çernişenko, “Rusya'da, daha önce yabancı tedarikçilerle rekabet edemeyen yeterli sayıda üretici var. Yaptırımlar nedeniyle kırılan tedarik zincirlerini yeniden inşa ederek ürünlerini piyasaya sunmaya hazırlar. Bu nedenle hükümet, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dijital Kalkınma Bakanlığı'na dijital bir hizmet olacak ‘İthalat İkame Borsası’ oluşturma talimatı verdi. Bunun yardımı ile Rus üretim şirketleri ve müşteriler arasında doğrudan etkileşim sağlanacak” dedi.Sistemin işletmeler üzerindeki bürokratik ve idari yükü de azaltacağını belirten Çernişenko, "İleride dijital hizmet daha da geliştirilecek. Veri tabanına kademeli olarak sadece yerli değil, aynı zamanda Rusya ile işbirliğini sürdürmeye veya başlatmaya hazır olan yabancı tedarikçileri de dahil edilecek" ifadelerini kullandı.
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rusya, ithalat, ticaret, rusya başbakan yardımcısı dmitriy çernişenko

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dijital Kalkınma Bakanlığı ‘İthalat İkame Borsası’ oluşturacak

14:40 13.03.2022
© SputnikRusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© Sputnik
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Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, hükümetin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dijital Kalkınma Bakanlığı'na Rus imalat şirketleri ve müşteriler arasında doğrudan etkileşim sağlayacak ‘İthalat İkame Borsası’ oluşturma talimatı verdiğini söyledi.
Çernişenko, “Rusya'da, daha önce yabancı tedarikçilerle rekabet edemeyen yeterli sayıda üretici var. Yaptırımlar nedeniyle kırılan tedarik zincirlerini yeniden inşa ederek ürünlerini piyasaya sunmaya hazırlar. Bu nedenle hükümet, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dijital Kalkınma Bakanlığı'na dijital bir hizmet olacak ‘İthalat İkame Borsası’ oluşturma talimatı verdi. Bunun yardımı ile Rus üretim şirketleri ve müşteriler arasında doğrudan etkileşim sağlanacak” dedi.
Sistemin işletmeler üzerindeki bürokratik ve idari yükü de azaltacağını belirten Çernişenko, "İleride dijital hizmet daha da geliştirilecek. Veri tabanına kademeli olarak sadece yerli değil, aynı zamanda Rusya ile işbirliğini sürdürmeye veya başlatmaya hazır olan yabancı tedarikçileri de dahil edilecek" ifadelerini kullandı.
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