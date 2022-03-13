https://tr.sputniknews.com/20220313/rusyadan-yola-cikan-aycicegi-yagi-yuklu-gemi-istanbul-bogazindan-gecti-1054687218.html
Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T22:42+0300
2022-03-13T22:42+0300
2022-03-13T22:42+0300
türkiye
ayçiçek yağı
rusya
ithalat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054658172_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_05a131914ca0bb49b4ac3498cdf04ad4.jpg
Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.Ambarlarında 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkiinden geçti.Geminin 17 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220312/rusyadan-gelen-tonlarca-aycicegi-yagi-yuklu-gemi-istanbul-bogazina-ulasti-1054658241.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054658172_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_28983935f8d8cebbfa01dbc15107ee56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ayçiçek yağı, rusya, ithalat
Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Abone ol
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.
Ambarlarında 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkiinden geçti.
Geminin 17 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.