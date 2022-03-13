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Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T22:42+0300
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ayçiçek yağı
rusya
ithalat
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Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.Ambarlarında 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkiinden geçti.Geminin 17 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220312/rusyadan-gelen-tonlarca-aycicegi-yagi-yuklu-gemi-istanbul-bogazina-ulasti-1054658241.html
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ayçiçek yağı, rusya, ithalat

Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

22:42 13.03.2022
© ABDULLAH ALTUNBAŞ - HASAN ZAHİD EZİM - ÖMER FARUK YILDIZ - ONUR HAMZAOĞLURusya’nın Yisk limanından çıkış yapan ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.
Rusya’nın Yisk limanından çıkış yapan ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© ABDULLAH ALTUNBAŞ - HASAN ZAHİD EZİM - ÖMER FARUK YILDIZ - ONUR HAMZAOĞLU
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Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.
Ambarlarında 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkiinden geçti.
Geminin 17 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.
Rusya’nın Yisk limanından çıkış yapan ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
Rusya’dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı
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