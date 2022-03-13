https://tr.sputniknews.com/20220313/rusyadan-yola-cikan-aycicegi-yagi-yuklu-gemi-istanbul-bogazindan-gecti-1054687218.html

Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T22:42+0300

2022-03-13T22:42+0300

2022-03-13T22:42+0300

türkiye

ayçiçek yağı

rusya

ithalat

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Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.Ambarlarında 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkiinden geçti.Geminin 17 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220312/rusyadan-gelen-tonlarca-aycicegi-yagi-yuklu-gemi-istanbul-bogazina-ulasti-1054658241.html

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ayçiçek yağı, rusya, ithalat