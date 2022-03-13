https://tr.sputniknews.com/20220313/sigaraya-zam-geldi-1054678944.html

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Bir tütün markası ürünlerine zam yaptı. Böylece bazı sigaralara 2 TL'lik bir zam gelmiş oldu. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

sigara

zam

fiyat

tütün

artış

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Bir tütün markası, ürünlerine zam yaptığını duyurdu. Buna göre en düşük sigaranın fiyatı 23.5 TL oldu.Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8’lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23.5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi. Böylece yaygın olarak tüketilen bu ürün grubunun sigarları 2 TL daha zamlanmış oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220209/sigaranin-fiyati-10-yilda-yuzde-320-artti-1053661982.html

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sigara, zam, fiyat, tütün, artış