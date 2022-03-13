https://tr.sputniknews.com/20220313/sigaraya-zam-geldi-1054678944.html
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi
Bir tütün markası ürünlerine zam yaptı. Böylece bazı sigaralara 2 TL'lik bir zam gelmiş oldu. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T11:00+0300
2022-03-13T11:00+0300
2022-03-13T11:03+0300
ekonomi
sigara
zam
fiyat
tütün
artış
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Bir tütün markası, ürünlerine zam yaptığını duyurdu. Buna göre en düşük sigaranın fiyatı 23.5 TL oldu.Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8’lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23.5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi. Böylece yaygın olarak tüketilen bu ürün grubunun sigarları 2 TL daha zamlanmış oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220209/sigaranin-fiyati-10-yilda-yuzde-320-artti-1053661982.html
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sigara, zam, fiyat, tütün, artış
Sigaraya zam geldi
11:00 13.03.2022 (güncellendi: 11:03 13.03.2022) Abone ol
Bir tütün markası ürünlerine zam yaptı. Böylece bazı sigaralara 2 TL'lik bir zam gelmiş oldu.
Bir tütün markası, ürünlerine zam yaptığını duyurdu. Buna göre en düşük sigaranın fiyatı 23.5 TL oldu.
Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8’lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23.5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi.
Böylece yaygın olarak tüketilen bu ürün grubunun sigarları 2 TL daha zamlanmış oldu.