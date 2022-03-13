https://tr.sputniknews.com/20220313/tesk-baskani-palandoken-gida-ve-tarim-urunlerinde-girdi-maliyetleri-azaltilmali-1054678449.html

TESK Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı

TESK Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğini... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T10:02+0300

2022-03-13T10:02+0300

2022-03-13T10:02+0300

ekonomi

bendevi palandöken

tesk

gıda

tarım

çağrı

maliyet

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmasını istedi.Esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğine işaret eden Palandöken, "Gıda ürünleri esnafın tezgahına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanıyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde, esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar" değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

https://tr.sputniknews.com/20220302/tesk-baskani-palandoken-girisimcilik-desteklerinin-hibe-tutarlari-artirilmali--1054360668.html

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bendevi palandöken, tesk, gıda, tarım, çağrı, maliyet, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)