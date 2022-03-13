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https://tr.sputniknews.com/20220313/tesk-baskani-palandoken-gida-ve-tarim-urunlerinde-girdi-maliyetleri-azaltilmali-1054678449.html
TESK Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı
TESK Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğini... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T10:02+0300
2022-03-13T10:02+0300
ekonomi
bendevi palandöken
tesk
gıda
tarım
çağrı
maliyet
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmasını istedi.Esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğine işaret eden Palandöken, "Gıda ürünleri esnafın tezgahına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanıyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde, esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar" değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​
https://tr.sputniknews.com/20220302/tesk-baskani-palandoken-girisimcilik-desteklerinin-hibe-tutarlari-artirilmali--1054360668.html
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bendevi palandöken, tesk, gıda, tarım, çağrı, maliyet, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

TESK Başkanı Palandöken: Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı

10:02 13.03.2022
© AABendevi Palandöken
Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© AA
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğini belirterek, "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı" ifadesini kullandı.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmasını istedi.
Esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğine işaret eden Palandöken, "Gıda ürünleri esnafın tezgahına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanıyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde, esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar" değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
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