https://tr.sputniknews.com/20220313/thy-ve-anadolujetin-almanyaya-yapacagi-bazi-seferler-iptal-edildi-1054684250.html
THY ve Anadolujet'in Almanya'ya yapacağı bazı seferler iptal edildi
THY ve Anadolujet'in Almanya'ya yapacağı bazı seferler iptal edildi
Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarındaki güvenlik şirketinin grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in bu iki kente... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T17:46+0300
2022-03-13T17:46+0300
2022-03-13T17:46+0300
dünya
türkiye
almanya
thy
grev
düsseldorf
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Almanya'daki grev kararı nedeniyle her iki havalimanında da uçuş kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda, 14 Mart'ta "TK 1725-1726 İstanbul-Berlin-İstanbul" ve AnadoluJet'in "TK 7728-7729 Sabiha Gökçen-Berlin- Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.Düsseldorf'daki grev nedeniyle THY'nin "TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7740-7741, 7730-7731 Sabiha Gökçen-Düsseldorf- Sabiha Gökçen" seferleri de yapılamayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220312/istanbul-havalimaninda-357-seferi-iptal-edildi-1054668052.html
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THY ve Anadolujet'in Almanya'ya yapacağı bazı seferler iptal edildi
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Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarındaki güvenlik şirketinin grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in bu iki kente yarın yapmayı planladığı seferlerden bazıları iptal edildi.
Almanya'daki grev kararı nedeniyle her iki havalimanında da uçuş kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda, 14 Mart'ta "TK 1725-1726 İstanbul-Berlin-İstanbul" ve AnadoluJet'in "TK 7728-7729 Sabiha Gökçen-Berlin- Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.
Düsseldorf'daki grev nedeniyle THY'nin "TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7740-7741, 7730-7731 Sabiha Gökçen-Düsseldorf- Sabiha Gökçen" seferleri de yapılamayacak.