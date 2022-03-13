https://tr.sputniknews.com/20220313/thy-ve-anadolujetin-almanyaya-yapacagi-bazi-seferler-iptal-edildi-1054684250.html

THY ve Anadolujet'in Almanya'ya yapacağı bazı seferler iptal edildi

THY ve Anadolujet'in Almanya'ya yapacağı bazı seferler iptal edildi

Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarındaki güvenlik şirketinin grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in bu iki kente... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T17:46+0300

2022-03-13T17:46+0300

2022-03-13T17:46+0300

dünya

türkiye

almanya

thy

grev

düsseldorf

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Almanya'daki grev kararı nedeniyle her iki havalimanında da uçuş kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda, 14 Mart'ta "TK 1725-1726 İstanbul-Berlin-İstanbul" ve AnadoluJet'in "TK 7728-7729 Sabiha Gökçen-Berlin- Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.Düsseldorf'daki grev nedeniyle THY'nin "TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7740-7741, 7730-7731 Sabiha Gökçen-Düsseldorf- Sabiha Gökçen" seferleri de yapılamayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220312/istanbul-havalimaninda-357-seferi-iptal-edildi-1054668052.html

almanya

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türkiye, almanya, thy, grev, düsseldorf