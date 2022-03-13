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THY ve Anadolujet'in Almanya'ya yapacağı bazı seferler iptal edildi
THY ve Anadolujet'in Almanya'ya yapacağı bazı seferler iptal edildi
Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarındaki güvenlik şirketinin grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in bu iki kente... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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Almanya'daki grev kararı nedeniyle her iki havalimanında da uçuş kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda, 14 Mart'ta "TK 1725-1726 İstanbul-Berlin-İstanbul" ve AnadoluJet'in "TK 7728-7729 Sabiha Gökçen-Berlin- Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.Düsseldorf'daki grev nedeniyle THY'nin "TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7740-7741, 7730-7731 Sabiha Gökçen-Düsseldorf- Sabiha Gökçen" seferleri de yapılamayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220312/istanbul-havalimaninda-357-seferi-iptal-edildi-1054668052.html
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türkiye, almanya, thy, grev, düsseldorf

THY ve Anadolujet'in Almanya'ya yapacağı bazı seferler iptal edildi

17:46 13.03.2022
© AFP 2022THY'nin Kazakistan'dan tahliye seferi gerçekleşti. 167 yolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
THY'nin Kazakistan'dan tahliye seferi gerçekleşti. 167 yolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022
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Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarındaki güvenlik şirketinin grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in bu iki kente yarın yapmayı planladığı seferlerden bazıları iptal edildi.
Almanya'daki grev kararı nedeniyle her iki havalimanında da uçuş kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda, 14 Mart'ta "TK 1725-1726 İstanbul-Berlin-İstanbul" ve AnadoluJet'in "TK 7728-7729 Sabiha Gökçen-Berlin- Sabiha Gökçen" uçuşları iptal edildi.
Düsseldorf'daki grev nedeniyle THY'nin "TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7740-7741, 7730-7731 Sabiha Gökçen-Düsseldorf- Sabiha Gökçen" seferleri de yapılamayacak.
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
TÜRKİYE
THY, yarınki 279 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
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