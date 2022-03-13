https://tr.sputniknews.com/20220313/ticaret-bakanligi-subatta-645-firmaya-dahilde-isleme-izin-belgesi-verdi-1054677291.html

Ticaret Bakanlığı Şubat'ta 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı Şubat'ta 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 645 firma için izin belgesi düzenlendi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T08:23+0300

2022-03-13T08:23+0300

2022-03-13T08:23+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

firma

izin

şubat

liste

resmi gazete

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Ticaret Bakanlığı'nın, Şubat 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, geçen ay 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.Şubat'ta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18 olarak gerçekleşti.Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

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ticaret bakanlığı, firma, izin, şubat, liste, resmi gazete