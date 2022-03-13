Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: 140'tan fazla yabancı Ukrayna'dan Kırım'a tahliye edildi
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220313/ticaret-bakanligi-subatta-645-firmaya-dahilde-isleme-izin-belgesi-verdi-1054677291.html
Ticaret Bakanlığı Şubat'ta 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı Şubat'ta 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 645 firma için izin belgesi düzenlendi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T08:23+0300
2022-03-13T08:23+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
firma
izin
şubat
liste
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/82/1041358204_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_2b482f0ceea2765c59f102c6571dd26a.jpg
Ticaret Bakanlığı'nın, Şubat 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, geçen ay 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.Şubat'ta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18 olarak gerçekleşti.Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220223/85-yillik-yerli-firma-cikolatayi-metaversee-tasiyacak-1054165560.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104135/82/1041358204_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_f005a785faebe2910364c40dd4760897.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, firma, izin, şubat, liste, resmi gazete

Ticaret Bakanlığı Şubat'ta 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

08:23 13.03.2022
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 645 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığı'nın, Şubat 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Şubat'ta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18 olarak gerçekleşti.
Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
Sagra - Metaverse - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
EKONOMİ
85 yıllık yerli firma, çikolatayı metaverse'e taşıyacak
23 Şubat, 16:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала