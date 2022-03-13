https://tr.sputniknews.com/20220313/turkiyede-17-bin-426-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-138-kisi-hayatini-kaybetti-1054685674.html

Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T19:42+0300

2022-03-13T19:42+0300

2022-03-13T20:48+0300

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

koronavirüs aşısı

sağlık bakanlığı

istanbul

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 298 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 568 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 243 bin 976 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

https://tr.sputniknews.com/20220306/turkiyede-27-bin-671-kisinin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-170-kisi-hayatini-kaybetti-1054478289.html

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türkiye, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sağlık bakanlığı, istanbul