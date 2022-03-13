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Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-13T20:48+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
koronavirüs aşısı
sağlık bakanlığı
istanbul
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 298 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 568 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 243 bin 976 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220306/turkiyede-27-bin-671-kisinin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-170-kisi-hayatini-kaybetti-1054478289.html
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türkiye, koronavirüs, koronavirüs aşısı, sağlık bakanlığı, istanbul

Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti

19:42 13.03.2022 (güncellendi: 20:48 13.03.2022)
© AP Photo / Francisco SecoKoronavirüs- Maske- İstanbul
Koronavirüs- Maske- İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 298 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 568 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 243 bin 976 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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