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https://tr.sputniknews.com/20220313/yargitay-sizler-yalakasiniz-sozu-hakaret-sayilmaz-1054679336.html
Yargıtay: ‘Sizler yalakasınız’ sözü hakaret sayılmaz
Yargıtay: ‘Sizler yalakasınız’ sözü hakaret sayılmaz
Gittiği kamu kurumunda memurlara yönelik, ‘Sizler yalakasınız’ ifadesini kullanan kişiye Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkumiyet kararı Yargıtay... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T11:42+0300
2022-03-13T11:42+0300
türkiye
yalaka
yargıtay
hakaret
dava
beraat
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Bir iş için gittiği devlet kurumunda memurlara öfkelenen kişi, ‘Sizler yalakasınız’ dedi. Sinirlerini hakim olamayan vatandaş, memurları tehdit etti. Memurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan öfkeli vatandaş ‘Tehdit ve hakaret suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.Sanık, ‘Tehdit’ suçundan, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, ‘Yalaka’ sözü sebebiyle hakaret suçundan da mahkum edildi. Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi ‘Tehdit’ suçundan verilen cezayı onadı.Yüksek Mahkeme, ‘Hakaret’ suçundan verilen mahkumiyet kararını ise bozdu. Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi:
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yalaka, yargıtay, hakaret, dava, beraat

Yargıtay: ‘Sizler yalakasınız’ sözü hakaret sayılmaz

11:42 13.03.2022
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© AA
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Gittiği kamu kurumunda memurlara yönelik, ‘Sizler yalakasınız’ ifadesini kullanan kişiye Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından bozuldu.
Bir iş için gittiği devlet kurumunda memurlara öfkelenen kişi, ‘Sizler yalakasınız’ dedi. Sinirlerini hakim olamayan vatandaş, memurları tehdit etti. Memurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan öfkeli vatandaş ‘Tehdit ve hakaret suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
Sanık, ‘Tehdit’ suçundan, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, ‘Yalaka’ sözü sebebiyle hakaret suçundan da mahkum edildi. Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi ‘Tehdit’ suçundan verilen cezayı onadı.
Yüksek Mahkeme, ‘Hakaret’ suçundan verilen mahkumiyet kararını ise bozdu. Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi:
“Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen '’Sizler yalakasınız' şeklindeki sözlerin, muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.”
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