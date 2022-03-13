https://tr.sputniknews.com/20220313/yolda-kalan-otobusun-icinde-zipladilar-1054680170.html

Yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

Yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T12:57+0300

2022-03-13T12:57+0300

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türkiye

istanbul

olumsuz hava koşulları

otobüs

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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi. Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı. Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı.

türkiye

istanbul

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istanbul, olumsuz hava koşulları, otobüs