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Yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar
Yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar
Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
olumsuz hava koşulları
otobüs
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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi. Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı. Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı.
türkiye
istanbul
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istanbul, olumsuz hava koşulları, otobüs

Yolda kalan otobüsün içinde zıpladılar

12:57 13.03.2022 (güncellendi: 13:04 13.03.2022)
© İHAÜmraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© İHA
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Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi. Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı. Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı.
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