https://tr.sputniknews.com/20220313/yunanistan-basbakani-micotakis-fener-rum-patrikhanesinde-1054680384.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'nde

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'nde

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi. Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T13:20+0300

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türkiye

yunanistan

kiryakos miçotakis

fener rum patrikhanesi

recep tayyip erdoğan

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.Saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

türkiye

yunanistan

fener rum patrikhanesi

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yunanistan, kiryakos miçotakis, fener rum patrikhanesi, recep tayyip erdoğan