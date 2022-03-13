https://tr.sputniknews.com/20220313/yunanistan-basbakani-micotakis-fener-rum-patrikhanesinde-1054680384.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'nde
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'nde
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi. Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T13:20+0300
2022-03-13T13:20+0300
2022-03-13T13:20+0300
türkiye
yunanistan
kiryakos miçotakis
fener rum patrikhanesi
recep tayyip erdoğan
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.Saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
türkiye
yunanistan
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yunanistan, kiryakos miçotakis, fener rum patrikhanesi, recep tayyip erdoğan
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'nde
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi. Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.
Saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.