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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'nde
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'nde
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi. Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
yunanistan
kiryakos miçotakis
fener rum patrikhanesi
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.Saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
türkiye
yunanistan
fener rum patrikhanesi
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yunanistan, kiryakos miçotakis, fener rum patrikhanesi, recep tayyip erdoğan

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'nde

13:20 13.03.2022
© DHAYunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'nde
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© DHA
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'a geldi. Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Miçotakis, Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.
Saat 14.00'de Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
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