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222 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
222 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde jandarmanın düzenlediği 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 222 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T11:10+0300
2022-03-14T11:10+0300
türkiye
koronavirüs
göçmen
mülteci
izmir
urla
kaçak
kaçak göçmenler
polis
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen cuma günü Zeytinler Mahallesi’nde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan göçmenlerin olduğunu tespit etti.İHA destekli operasyonda, durdurulan bir kamyon içinde 73 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatör oldukları tespit edilen E.A. ile F.D. yakalandı. Ekipler bir gün sonra yine aynı mahallede kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine yeniden harekete geçti.Bu kez operasyonda arazide dağınık halde ilerleyen 76 Afgan, 39 Irak, 8 İran, 8 Mısır, 3 Yemen ve 15 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İki operasyonda yakalanan toplam 222 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi’ne gönderildi. E.A. ve F.D. ise karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/55-afgan-gocmen-burasi-yunanistan-denilerek-buyukcekmeceye-birakildi--1054374420.html
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koronavirüs, göçmen, mülteci, izmir, urla, kaçak, kaçak göçmenler, polis

222 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

11:10 14.03.2022
© DHA222 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
222 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© DHA
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İzmir'in Urla ilçesinde jandarmanın düzenlediği 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 222 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen cuma günü Zeytinler Mahallesi’nde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan göçmenlerin olduğunu tespit etti.
İHA destekli operasyonda, durdurulan bir kamyon içinde 73 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatör oldukları tespit edilen E.A. ile F.D. yakalandı. Ekipler bir gün sonra yine aynı mahallede kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine yeniden harekete geçti.
Bu kez operasyonda arazide dağınık halde ilerleyen 76 Afgan, 39 Irak, 8 İran, 8 Mısır, 3 Yemen ve 15 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İki operasyonda yakalanan toplam 222 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi’ne gönderildi. E.A. ve F.D. ise karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
55 Afgan göçmen, 'Burası Yunanistan' denilerek, Büyükçekmece'ye bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
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55 Afgan göçmen, 'Burası Yunanistan' denilerek, Büyükçekmece'ye bırakıldı
2 Mart, 16:27
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