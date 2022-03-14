https://tr.sputniknews.com/20220314/adiyamanda-deprem-meydana-geldi-1054705733.html
Adıyaman'da deprem meydana geldi
Adıyaman'da deprem meydana geldi
Adıyaman'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T15:52+0300
2022-03-14T15:52+0300
2022-03-14T16:06+0300
türkiye
deprem
adıyaman
türkiye
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Adıyaman'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çelikhan olarak açıkladı. Sosyal medya hesabından depreme dair ayrıntıları paylaşan AFAD, derinliğin de 7.06 km olarak ölçüldüğünü belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220313/izmirde-37-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054686490.html
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deprem, adıyaman, türkiye
Adıyaman'da deprem meydana geldi
15:52 14.03.2022 (güncellendi: 16:06 14.03.2022) Abone ol
Adıyaman'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çelikhan olarak açıkladı.
Sosyal medya hesabından depreme dair ayrıntıları paylaşan AFAD, derinliğin de 7.06 km olarak ölçüldüğünü belirtti.