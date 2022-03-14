https://tr.sputniknews.com/20220314/adiyamanda-deprem-meydana-geldi-1054705733.html

Adıyaman'da deprem meydana geldi

Adıyaman'da deprem meydana geldi

Adıyaman'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T15:52+0300

2022-03-14T15:52+0300

2022-03-14T16:06+0300

türkiye

deprem

adıyaman

türkiye

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Adıyaman'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çelikhan olarak açıkladı. Sosyal medya hesabından depreme dair ayrıntıları paylaşan AFAD, derinliğin de 7.06 km olarak ölçüldüğünü belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220313/izmirde-37-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054686490.html

türkiye

adıyaman

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deprem, adıyaman, türkiye