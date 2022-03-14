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Adıyaman'da deprem meydana geldi
Adıyaman'da deprem meydana geldi
Adıyaman'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
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Adıyaman'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çelikhan olarak açıkladı. Sosyal medya hesabından depreme dair ayrıntıları paylaşan AFAD, derinliğin de 7.06 km olarak ölçüldüğünü belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220313/izmirde-37-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054686490.html
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deprem, adıyaman, türkiye

Adıyaman'da deprem meydana geldi

15:52 14.03.2022 (güncellendi: 16:06 14.03.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© AA
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Adıyaman'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Çelikhan olarak açıkladı.
Sosyal medya hesabından depreme dair ayrıntıları paylaşan AFAD, derinliğin de 7.06 km olarak ölçüldüğünü belirtti.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
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