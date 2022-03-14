https://tr.sputniknews.com/20220314/ak-parti-ve-mhp-teklifi-verdi-secim-baraji-yuzde-7-oluyor-1054693777.html
AK Parti ve MHP teklifi verdi, seçim barajı yüzde 7 oluyor
AK Parti ve MHP teklifi verdi, seçim barajı yüzde 7 oluyor
AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasası TBMM başkanlığına sunuldu. Çalışmayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T11:02+0300
2022-03-14T11:02+0300
2022-03-14T11:31+0300
politika
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ak parti
mhp
düzenleme
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AK Parti 24 Haziran seçimleri sonrasında başlattığı Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak, daha sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP ile paylaşıldı. MHP ve AK Partili kurmayların çalışması sonucunda son şekil verilen düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız birlikte açıkladı.15 maddeden oluşan düzenleme ile seçim barajı yüzde 7'ye düşünülürken, seçime girmek için Mecliste grup kurmak yeterli olmayacak.Seçim ve siyasi partiler düzenlemesinde öne çıkan bir diğer başlık ise vekil transferi ile seçime katılma düzenlemesi oldu. Taslak ile siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te 20 milletvekili ile grup kurma şartı kaldırılıyor. Partilerin, en az 41 ilde seçimden 6 ay önce örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu madde ile milletvekili transferinin önüne geçilmiş olacak.İl seçim kurulu başkanı kura ile belirlenecekDüzenleme ile yapılacak bir diğer değişiklik ise il seçim kurulu başkanı belirlenmesinde oldu. Mevcutta ildeki en kıdemli hakim, il seçim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu. Taslak ile en kıdemli üç hakim arasında kura çekilecek. İl seçim kurulu başkanı kura ile belirlenecek.Seçim yasasında yapılan bir düzenleme, yasa gereği Resmi Gazete'de yayınlandıktan, bir yıl sonra uygulanacak. Bu süreçten önce gerçekleşecek bir seçimde, yeni düzenleme maddeleri uygulanmayacak. Seçimlerin zamanında yapılması durumunda düzenleme geçerli olacak. Erken seçim durumunda, düzenleme maddeleri uygulanamayacak.Düzenleme ile ittifak içindeki bir partinin içinde bulunduğun ittifakın barajı geçmesi durumunda o seçim bölgesinde her parti kendi aldığı oy oranında milletvekili çıkaracak.
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Osman Nuri Cerit
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tbmm, meclis, ak parti, mhp, düzenleme
AK Parti ve MHP teklifi verdi, seçim barajı yüzde 7 oluyor
11:02 14.03.2022 (güncellendi: 11:31 14.03.2022) Abone ol
AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasası TBMM başkanlığına sunuldu. Çalışmayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız birlikte açıkladı. Düzenlemeye göre seçim barajı yüzde 10'da yüzde 7'ye indiriliyor.
AK Parti 24 Haziran seçimleri sonrasında başlattığı Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak, daha sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP ile paylaşıldı.
MHP ve AK Partili kurmayların çalışması sonucunda son şekil verilen düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Düzenlemeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız birlikte açıkladı.
15 maddeden oluşan düzenleme ile seçim barajı yüzde 7'ye düşünülürken, seçime girmek için Mecliste grup kurmak yeterli olmayacak.
Seçim ve siyasi partiler düzenlemesinde öne çıkan bir diğer başlık ise vekil transferi ile seçime katılma düzenlemesi oldu. Taslak ile siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te 20 milletvekili ile grup kurma şartı kaldırılıyor. Partilerin, en az 41 ilde seçimden 6 ay önce örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu madde ile milletvekili transferinin önüne geçilmiş olacak.
İl seçim kurulu başkanı kura ile belirlenecek
Düzenleme ile yapılacak bir diğer değişiklik ise il seçim kurulu başkanı belirlenmesinde oldu. Mevcutta ildeki en kıdemli hakim, il seçim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu. Taslak ile en kıdemli üç hakim arasında kura çekilecek. İl seçim kurulu başkanı kura ile belirlenecek.
Seçim yasasında yapılan bir düzenleme, yasa gereği Resmi Gazete'de yayınlandıktan, bir yıl sonra uygulanacak. Bu süreçten önce gerçekleşecek bir seçimde, yeni düzenleme maddeleri uygulanmayacak. Seçimlerin zamanında yapılması durumunda düzenleme geçerli olacak. Erken seçim durumunda, düzenleme maddeleri uygulanamayacak.
Düzenleme ile ittifak içindeki bir partinin içinde bulunduğun ittifakın barajı geçmesi durumunda o seçim bölgesinde her parti kendi aldığı oy oranında milletvekili çıkaracak.