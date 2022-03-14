https://tr.sputniknews.com/20220314/aksenerden-tip-bayrami-mesaji-nankor-zihniyete-ragmen-gosterilen-fedakarligi-unutmayacagiz-1054692287.html

Akşener'den Tıp Bayramı mesajı: Nankör zihniyete rağmen gösterilen fedakarlığı unutmayacağız

Akşener'den Tıp Bayramı mesajı: Nankör zihniyete rağmen gösterilen fedakarlığı unutmayacağız

İYİ Parti lideri Meral Akşener 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında "Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T09:51+0300

2022-03-14T09:51+0300

2022-03-14T09:51+0300

politika

14 mart tıp bayramı

meral akşener

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054150731_60:0:677:347_1920x0_80_0_0_14243d03c8b564eb3137aad3a2ca4f42.jpg

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında şu ifadelere yer verdi:“Karanlık işgal günlerinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den yükselen o cesareti de,Pandemi döneminde kalplerimizi ağrıtan o özveriyi de,Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da,Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!#14MartTıpBayramı’mız kutlu olsun!”

https://tr.sputniknews.com/20220314/bakan-kocadan-14-mart-tip-bayrami-paylasimi-1054691772.html

https://tr.sputniknews.com/20220314/imamoglundan-14-mart-tip-bayrami-mesaji-hicbir-yere-gitmeyecekler-1054691249.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

14 mart tıp bayramı, meral akşener