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Akşener'den Tıp Bayramı mesajı: Nankör zihniyete rağmen gösterilen fedakarlığı unutmayacağız
Akşener'den Tıp Bayramı mesajı: Nankör zihniyete rağmen gösterilen fedakarlığı unutmayacağız
İYİ Parti lideri Meral Akşener 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında "Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T09:51+0300
2022-03-14T09:51+0300
politika
14 mart tıp bayramı
meral akşener
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Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında şu ifadelere yer verdi:“Karanlık işgal günlerinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den yükselen o cesareti de,Pandemi döneminde kalplerimizi ağrıtan o özveriyi de,Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da,Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!#14MartTıpBayramı’mız kutlu olsun!”
https://tr.sputniknews.com/20220314/bakan-kocadan-14-mart-tip-bayrami-paylasimi-1054691772.html
https://tr.sputniknews.com/20220314/imamoglundan-14-mart-tip-bayrami-mesaji-hicbir-yere-gitmeyecekler-1054691249.html
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14 mart tıp bayramı, meral akşener

Akşener'den Tıp Bayramı mesajı: Nankör zihniyete rağmen gösterilen fedakarlığı unutmayacağız

09:51 14.03.2022
© Meral Akşener/TwitterMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Meral Akşener/Twitter
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İYİ Parti lideri Meral Akşener 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında "Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi
Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Karanlık işgal günlerinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den yükselen o cesareti de,
Pandemi döneminde kalplerimizi ağrıtan o özveriyi de,
Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da,
Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!
#14MartTıpBayramı’mız kutlu olsun!”
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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Bakan Koca: Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır
09:21
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hiçbir yere gitmeyecekler
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