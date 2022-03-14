https://tr.sputniknews.com/20220314/aksenerden-tip-bayrami-mesaji-nankor-zihniyete-ragmen-gosterilen-fedakarligi-unutmayacagiz-1054692287.html
Akşener'den Tıp Bayramı mesajı: Nankör zihniyete rağmen gösterilen fedakarlığı unutmayacağız
Akşener'den Tıp Bayramı mesajı: Nankör zihniyete rağmen gösterilen fedakarlığı unutmayacağız
İYİ Parti lideri Meral Akşener 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında "Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T09:51+0300
2022-03-14T09:51+0300
2022-03-14T09:51+0300
politika
14 mart tıp bayramı
meral akşener
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054150731_60:0:677:347_1920x0_80_0_0_14243d03c8b564eb3137aad3a2ca4f42.jpg
Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında şu ifadelere yer verdi:“Karanlık işgal günlerinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den yükselen o cesareti de,Pandemi döneminde kalplerimizi ağrıtan o özveriyi de,Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da,Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!#14MartTıpBayramı’mız kutlu olsun!”
https://tr.sputniknews.com/20220314/bakan-kocadan-14-mart-tip-bayrami-paylasimi-1054691772.html
https://tr.sputniknews.com/20220314/imamoglundan-14-mart-tip-bayrami-mesaji-hicbir-yere-gitmeyecekler-1054691249.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054150731_153:0:616:347_1920x0_80_0_0_fd5c8254516a8c4240e9dd7b90009b8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
14 mart tıp bayramı, meral akşener
Akşener'den Tıp Bayramı mesajı: Nankör zihniyete rağmen gösterilen fedakarlığı unutmayacağız
Abone ol
İYİ Parti lideri Meral Akşener 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında "Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi
Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Karanlık işgal günlerinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den yükselen o cesareti de,
Pandemi döneminde kalplerimizi ağrıtan o özveriyi de,
Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da,
Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!
#14MartTıpBayramı’mız kutlu olsun!”