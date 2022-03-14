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SON DAKİKA| Almanya'da rekor savunma bütçesi görüşülüyor: Savunma Bakanı, ABD'den 35 F-35 alacaklarını doğruladı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/almanyada-rekor-savunma-butcesi-gorusuluyor-savunma-bakani-abdden-35-f-35-alacaklarini-dogruladi-1054707125.html
Almanya'da rekor savunma bütçesi görüşülüyor: Savunma Bakanı, ABD'den 35 F-35 alacaklarını doğruladı
Almanya'da rekor savunma bütçesi görüşülüyor: Savunma Bakanı, ABD'den 35 F-35 alacaklarını doğruladı
Almanya için rekor büyüklükteki savunma bütçesi taslağının görüşüldüğü parlamentoda, Savunma Bakanlığı, yaşlanan Tornadolar yerine ABD'den 35 adet F-35A... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T16:22+0300
2022-03-14T16:35+0300
ukrayna krizi
almanya
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Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından Almanya'da askeri harcamaları artırma ve Ukrayna'ya silah gönderme kararlarına koşut ortaya rekor bir savunma bütçesi çıktı. Olaf Scholz'un başbakanlığındaki Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümetinin bambaşka emellerle çıktığı yolda Alman parlamentosunda gönderdiği bütçe tasarısında askeri harcamalar rekor kırdı.Zaten 50 milyar euroluk rekor yükseklikte savunma bütçesine 100 milyar euroluk ilave fon da eklendi. Nitekim Savunma Bakanlığı, ABD'den 35 adet F-35A savaş uçağı alınacağını açıkladı.
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Almanya'da rekor savunma bütçesi görüşülüyor: Savunma Bakanı, ABD'den 35 F-35 alacaklarını doğruladı

16:22 14.03.2022 (güncellendi: 16:35 14.03.2022)
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Almanya için rekor büyüklükteki savunma bütçesi taslağının görüşüldüğü parlamentoda, Savunma Bakanlığı, yaşlanan Tornadolar yerine ABD'den 35 adet F-35A alacaklarını doğruladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından Almanya'da askeri harcamaları artırma ve Ukrayna'ya silah gönderme kararlarına koşut ortaya rekor bir savunma bütçesi çıktı. Olaf Scholz'un başbakanlığındaki Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümetinin bambaşka emellerle çıktığı yolda Alman parlamentosunda gönderdiği bütçe tasarısında askeri harcamalar rekor kırdı.
Zaten 50 milyar euroluk rekor yükseklikte savunma bütçesine 100 milyar euroluk ilave fon da eklendi. Nitekim Savunma Bakanlığı, ABD'den 35 adet F-35A savaş uçağı alınacağını açıkladı.
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