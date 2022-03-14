https://tr.sputniknews.com/20220314/almanyada-rekor-savunma-butcesi-gorusuluyor-savunma-bakani-abdden-35-f-35-alacaklarini-dogruladi-1054707125.html

Almanya'da rekor savunma bütçesi görüşülüyor: Savunma Bakanı, ABD'den 35 F-35 alacaklarını doğruladı

Almanya'da rekor savunma bütçesi görüşülüyor: Savunma Bakanı, ABD'den 35 F-35 alacaklarını doğruladı

Almanya için rekor büyüklükteki savunma bütçesi taslağının görüşüldüğü parlamentoda, Savunma Bakanlığı, yaşlanan Tornadolar yerine ABD'den 35 adet F-35A... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T16:22+0300

2022-03-14T16:22+0300

2022-03-14T16:35+0300

ukrayna krizi

almanya

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Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından Almanya'da askeri harcamaları artırma ve Ukrayna'ya silah gönderme kararlarına koşut ortaya rekor bir savunma bütçesi çıktı. Olaf Scholz'un başbakanlığındaki Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümetinin bambaşka emellerle çıktığı yolda Alman parlamentosunda gönderdiği bütçe tasarısında askeri harcamalar rekor kırdı.Zaten 50 milyar euroluk rekor yükseklikte savunma bütçesine 100 milyar euroluk ilave fon da eklendi. Nitekim Savunma Bakanlığı, ABD'den 35 adet F-35A savaş uçağı alınacağını açıkladı.

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