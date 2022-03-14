https://tr.sputniknews.com/20220314/aybar-firtinasi-sonrasi-istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-son-bir-yilin-en-yuksek-seviyesine-1054694144.html

Aybar fırtınası sonrası İstanbul barajlarının doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

Aybar fırtınası sonrası İstanbul barajlarının doluluk oranı son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

İstanbul’da etkili olan 'Aybar kar fırtınası' sonrası barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajları yüzde 84.29 oranı ile son bir yılın en... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T11:10+0300

2022-03-14T11:10+0300

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yaşam

istanbul

baraj

kar

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İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 84.29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57.75 ile 9 barajın gerisinde kaldı. Anadolu yakasında bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.Istrancalar ile Kazandere barajlaeı ise yüzde 100 oranına ulaştı. İstanbul’a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor.İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:Ömerli Barajı - Yüzde 89.52Alibey - Yüzde 78.29Büyükçekmece - Yüzde 82.79Darlık - Yüzde 93.59Sazlıdere - Yüzde 57.75Elmalı - Yüzde 95.73Istrancalar - Yüzde 100Kazandere - Yüzde 100Pabuçdere - Yüzde 94.19Terkos - Yüzde 81.17

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istanbul, baraj, kar