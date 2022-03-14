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BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu
BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T00:25+0300
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ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta)
ingiltere
dizi
film
oyuncu
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Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı."The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt ", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.BAFTA Ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA Ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220106/grammy-odul-toreni-kovid-19-vakalarindaki-artis-nedeniyle-ertelendi--1052458065.html
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ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta), ingiltere, dizi, film, oyuncu

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

00:25 14.03.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLSBAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu
BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLS
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İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.
Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı.
"The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.
Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt ", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.
BAFTA Ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:
En İyi Film: The Power Of The Dog
En İyi Yönetmen: Jane Campion (The Power Of The Dog)
En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith (King Richard)
En İyi Kadın Oyuncu: Joanna Scanlan (After Love)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur (Coda)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose (West Side Story)
En İyi Orijinal Senaryo: Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)
En İyi Belgesel: Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)
En İyi İngiliz Filmi: Belfast
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Filmi: Belfast
En iyi Sinematografi: Greig Fraser (Dune)
En İyi Uyarlama Senaryo: Coda (Sian Heder)
En İyi Animasyon Filmi: Encanto
En İyi Yabancı Film: Drive My Car
En İyi Kurgu: No Time To Die
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Dune
En İyi Görsel Efekt: Dune
En İyi Makyaj ve Saç: The Eyes Of Tammy Faye
En İyi Kostüm Tasarımı: Cruella (Jenny Beavan)
En İyi Ses: Dune (Hans Zimmer)
En İyi Orijinal Müzik: Dune
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Müzisyen ve Yönetmen: Jeymes Samuel (The Harder They Fall)
Yükselen Yıldız Ödülü: Lashana Lynch
Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA Ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.
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