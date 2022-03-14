https://tr.sputniknews.com/20220314/bafta-2022-odulleri-sahiplerini-buldu-1054688164.html

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T00:25+0300

2022-03-14T00:25+0300

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dünya

ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta)

ingiltere

dizi

film

oyuncu

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Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı."The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt ", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.BAFTA Ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA Ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.

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ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta), ingiltere, dizi, film, oyuncu