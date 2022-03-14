Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220314/bakan-akar-olaganustu-nitelikli-nato-savunma-bakanlari-toplantisina-katilacak-1054712269.html
Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T18:38+0300
2022-03-14T18:38+0300
savunma
hulusi akar
nato
toplantı
savunma
savunma bakanı
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054042808_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_81f2713a0433ae1c599d1741c51f6658.jpg
NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyon nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220312/sirbistan-lideri-vucic-nato-uyesi-olmayacagiz-1054666115.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054042808_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_4223fb850745aa991296725df4aefbdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar, nato, toplantı, savunma, savunma bakanı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ukrayna krizi

Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

18:38 14.03.2022
© AA / Arif AkdoğanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© AA / Arif Akdoğan
Abone olGoogle news
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyon nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.
NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
DÜNYA
Sırbistan lideri Vucic: NATO üyesi olmayacağız
12 Mart, 18:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала