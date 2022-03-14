https://tr.sputniknews.com/20220314/bakan-akar-olaganustu-nitelikli-nato-savunma-bakanlari-toplantisina-katilacak-1054712269.html
Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T18:38+0300
2022-03-14T18:38+0300
2022-03-14T18:38+0300
savunma
hulusi akar
nato
toplantı
savunma
savunma bakanı
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
ukrayna krizi
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NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyon nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220312/sirbistan-lideri-vucic-nato-uyesi-olmayacagiz-1054666115.html
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hulusi akar, nato, toplantı, savunma, savunma bakanı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ukrayna krizi
Bakan Akar, olağanüstü nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyon nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.
NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.