https://tr.sputniknews.com/20220314/bakan-cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-telefonda-ukraynadaki-son-gelismeleri-gorustu-1054716843.html
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T22:29+0300
2022-03-14T22:29+0300
2022-03-14T22:35+0300
mevlüt çavuşoğlu
sergey lavrov
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220314/donbass-operasyonu-ukrayna-rusya-ile-baris-gorusmelerine-yarina-dek-ara-verildi-1054706445.html
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mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, ukrayna krizi
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü
22:29 14.03.2022 (güncellendi: 22:35 14.03.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.