Türkiye
CANLI | Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Kiev’in fosfor ve misket mühimmatı kullandığı saptandı
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/bakan-cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-telefonda-ukraynadaki-son-gelismeleri-gorustu-1054716843.html
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T22:29+0300
2022-03-14T22:35+0300
mevlüt çavuşoğlu
sergey lavrov
ukrayna krizi
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054608585_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_a997132f87375814309c801fd093c85a.jpg
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220314/donbass-operasyonu-ukrayna-rusya-ile-baris-gorusmelerine-yarina-dek-ara-verildi-1054706445.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054608585_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_047300d92e6e8bad1de7425874bdd115.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, ukrayna krizi

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü

22:29 14.03.2022 (güncellendi: 22:35 14.03.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya: ABD'li muhabirin öldürüldüğü Irpin kenti, Ukrayna ordusunun kontrolünde
17:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала