https://tr.sputniknews.com/20220314/bakan-cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-telefonda-ukraynadaki-son-gelismeleri-gorustu-1054716843.html

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T22:29+0300

2022-03-14T22:29+0300

2022-03-14T22:35+0300

mevlüt çavuşoğlu

sergey lavrov

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/donbass-operasyonu-ukrayna-rusya-ile-baris-gorusmelerine-yarina-dek-ara-verildi-1054706445.html

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mevlüt çavuşoğlu, sergey lavrov, ukrayna krizi