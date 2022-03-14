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Bakan Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımı
Bakan Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T09:21+0300
2022-03-14T09:21+0300
türkiye
fahrettin koca
14 mart tıp bayramı
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Bakan Koca, yayımladığı mesajda, “Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220314/imamoglundan-14-mart-tip-bayrami-mesaji-hicbir-yere-gitmeyecekler-1054691249.html
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fahrettin koca, 14 mart tıp bayramı

Bakan Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımı

09:21 14.03.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır" dedi
Bakan Koca, yayımladığı mesajda, “Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara” ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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İmamoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Hiçbir yere gitmeyecekler
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