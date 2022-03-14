https://tr.sputniknews.com/20220314/bakan-kocadan-14-mart-tip-bayrami-paylasimi-1054691772.html

Bakan Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımı

Bakan Koca'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T09:21+0300

2022-03-14T09:21+0300

2022-03-14T09:21+0300

türkiye

fahrettin koca

14 mart tıp bayramı

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Bakan Koca, yayımladığı mesajda, “Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/imamoglundan-14-mart-tip-bayrami-mesaji-hicbir-yere-gitmeyecekler-1054691249.html

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fahrettin koca, 14 mart tıp bayramı