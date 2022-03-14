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Borrell: Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye katılımı jeopolitik önceliğimiz
Borrell: Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye katılımı jeopolitik önceliğimiz
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un birliğe katılımını jeopolitik öncelik olarak değerlendirdiklerini söyledi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T14:48+0300
2022-03-14T14:54+0300
dünya
avrupa birliği
josep borrell
arnavutluk
kuzey makedonya
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecine ilişkin bilgi verdi.Borrell, Üsküp'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin müzakerelere katılmaya hazır olduğuna vurgu yaparak, "Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile görüşmelere başlamak, AB Komisyonu'nun jeopolitik önceliğidir" ifadelerini kullandı.Borrell, Rusya'ya karşı birliği sıkı sıkıya bağlama niyetinde olduklarını ve Batı Balkan ülkelerinin güvenliğini ve savunmasını artırmayı önereceklerini kaydetti.AB'nin 'genişleme sürecini canlandırmanın' zamanı geldiğine işaret eden Yüksek Temsilci, sözgelimi ülkelerle resmi müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.Borrell ayrıca, birliğe katılım konusunda sorunlar çözülene dek Bulgaristan ile de görüşmeyi sürdüreceklerini belirtti.Öte yandan Yüksek Temsilci, Moskova'yı hedef alacak 4. yaptırım paketini hazır ettiklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220312/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukrayna-krizine-askeri-olarak-mudahale-etmeyecegiz-1054668225.html
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avrupa birliği, josep borrell, arnavutluk, kuzey makedonya

Borrell: Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye katılımı jeopolitik önceliğimiz

14:48 14.03.2022 (güncellendi: 14:54 14.03.2022)
© REUTERS / Francisco SecoJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Francisco Seco
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un birliğe katılımını jeopolitik öncelik olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecine ilişkin bilgi verdi.
Borrell, Üsküp'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin müzakerelere katılmaya hazır olduğuna vurgu yaparak, "Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile görüşmelere başlamak, AB Komisyonu'nun jeopolitik önceliğidir" ifadelerini kullandı.
Borrell, Rusya'ya karşı birliği sıkı sıkıya bağlama niyetinde olduklarını ve Batı Balkan ülkelerinin güvenliğini ve savunmasını artırmayı önereceklerini kaydetti.
AB'nin 'genişleme sürecini canlandırmanın' zamanı geldiğine işaret eden Yüksek Temsilci, sözgelimi ülkelerle resmi müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Borrell ayrıca, birliğe katılım konusunda sorunlar çözülene dek Bulgaristan ile de görüşmeyi sürdüreceklerini belirtti.
Öte yandan Yüksek Temsilci, Moskova'yı hedef alacak 4. yaptırım paketini hazır ettiklerini ifade etti.
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