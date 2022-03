https://tr.sputniknews.com/20220314/bursa-barosundan-yildiz-tilbe-hakkinda-suc-duyurusu-1054713314.html

Bursa Barosu’ndan Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

Bursa Barosu’ndan Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin sokakta yaşayan hayvanlar hakkında yaptığı ‘zehirlensin’ açıklamasına karşı Bursa Barosu suç duyurusunda bulundu. Baro, Tilbe’nin... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T19:22+0300

2022-03-14T19:22+0300

2022-03-14T19:22+0300

türkiye

yıldız tilbe

istanbul barosu

bursa

suç duyurusu

hayvan hakları

sokak hayvanları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103779/16/1037791673_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_197c9184e14ba5e64c69db343cd905e3.jpg

Sosyal medya hesabından sokak köpeklerine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında Bursa Barosu suç duyurusunda bulundu.Tilbe hakkında, TCK’nin 'suç işlemeye tahrik', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' suçlarından ceza talep ediliyor.Şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 Mart tarihli sosyal medya paylaşımında sokak köpekleri için 'saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Tilbe’nin açıklamaları hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Suç duyurusunda bulunan Bursa Barosu yaptığı açıklamada, Tilbe’nin milyonlarca takipçisi olduğu hatırlatılarak, topluma örnek olması gerektiği fakat Tilbe’nin canlıların yaşam hakkının gaspına destek olduğu belirtildi. Bursa Barosu açıklamasında 'Tilbe’yi kınıyoruz' dedi.‘Hukuka ve vicdana aykırı’Bursa Barosu’nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlgili şahıs her ne kadar meşru müdafaa izlenimi yaratmaya çabalamış olsa da devam tweetlerinde katil 5199 diyerek gerçek niyetini belli etmiştir. Ülkemizde son dönemlerde sokak köpekleri veya toplumun köpeklere karşı nasıl davranacağı konusunda bilgisizliğinin sebep olduğu olumsuz durumlar yaşanmaktadır. Ancak sokak hayvanları da bizler gibi yaşama hakkı olan canlılardır. Yaşanan üzücü olaylar sebebi ile hiçbir günahı olmayan, kimseye zararı olmayan hayvanların ve hayvan seven kişilerin hedef gösterilmesi hukuka ve vicdana aykırıdır.”Geçtiğimiz günlerde İstanbul Barosu da Yıldız Tilbe’nin söz konusu paylaşımı üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yıldız tilbe, istanbul barosu, bursa, suç duyurusu, hayvan hakları, sokak hayvanları