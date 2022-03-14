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Bursa Barosu’ndan Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
Bursa Barosu’ndan Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu
Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin sokakta yaşayan hayvanlar hakkında yaptığı ‘zehirlensin’ açıklamasına karşı Bursa Barosu suç duyurusunda bulundu. Baro, Tilbe’nin... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T19:22+0300
2022-03-14T19:22+0300
türkiye
yıldız tilbe
istanbul barosu
bursa
suç duyurusu
hayvan hakları
sokak hayvanları
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Sosyal medya hesabından sokak köpeklerine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında Bursa Barosu suç duyurusunda bulundu.Tilbe hakkında, TCK’nin 'suç işlemeye tahrik', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' suçlarından ceza talep ediliyor.Şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 Mart tarihli sosyal medya paylaşımında sokak köpekleri için 'saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Tilbe’nin açıklamaları hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Suç duyurusunda bulunan Bursa Barosu yaptığı açıklamada, Tilbe’nin milyonlarca takipçisi olduğu hatırlatılarak, topluma örnek olması gerektiği fakat Tilbe’nin canlıların yaşam hakkının gaspına destek olduğu belirtildi. Bursa Barosu açıklamasında 'Tilbe’yi kınıyoruz' dedi.‘Hukuka ve vicdana aykırı’Bursa Barosu’nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlgili şahıs her ne kadar meşru müdafaa izlenimi yaratmaya çabalamış olsa da devam tweetlerinde katil 5199 diyerek gerçek niyetini belli etmiştir. Ülkemizde son dönemlerde sokak köpekleri veya toplumun köpeklere karşı nasıl davranacağı konusunda bilgisizliğinin sebep olduğu olumsuz durumlar yaşanmaktadır. Ancak sokak hayvanları da bizler gibi yaşama hakkı olan canlılardır. Yaşanan üzücü olaylar sebebi ile hiçbir günahı olmayan, kimseye zararı olmayan hayvanların ve hayvan seven kişilerin hedef gösterilmesi hukuka ve vicdana aykırıdır.”Geçtiğimiz günlerde İstanbul Barosu da Yıldız Tilbe’nin söz konusu paylaşımı üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.
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yıldız tilbe, istanbul barosu, bursa, suç duyurusu, hayvan hakları, sokak hayvanları

Bursa Barosu’ndan Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

19:22 14.03.2022
© AAYıldız Tilbe
Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© AA
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Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin sokakta yaşayan hayvanlar hakkında yaptığı ‘zehirlensin’ açıklamasına karşı Bursa Barosu suç duyurusunda bulundu. Baro, Tilbe’nin halkı suç işlemeye tahrik ettiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından sokak köpeklerine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında Bursa Barosu suç duyurusunda bulundu.
Tilbe hakkında, TCK’nin 'suç işlemeye tahrik', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' suçlarından ceza talep ediliyor.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 Mart tarihli sosyal medya paylaşımında sokak köpekleri için 'saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Tilbe’nin açıklamaları hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Suç duyurusunda bulunan Bursa Barosu yaptığı açıklamada, Tilbe’nin milyonlarca takipçisi olduğu hatırlatılarak, topluma örnek olması gerektiği fakat Tilbe’nin canlıların yaşam hakkının gaspına destek olduğu belirtildi. Bursa Barosu açıklamasında 'Tilbe’yi kınıyoruz' dedi.

‘Hukuka ve vicdana aykırı’

Bursa Barosu’nun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlgili şahıs her ne kadar meşru müdafaa izlenimi yaratmaya çabalamış olsa da devam tweetlerinde katil 5199 diyerek gerçek niyetini belli etmiştir. Ülkemizde son dönemlerde sokak köpekleri veya toplumun köpeklere karşı nasıl davranacağı konusunda bilgisizliğinin sebep olduğu olumsuz durumlar yaşanmaktadır. Ancak sokak hayvanları da bizler gibi yaşama hakkı olan canlılardır. Yaşanan üzücü olaylar sebebi ile hiçbir günahı olmayan, kimseye zararı olmayan hayvanların ve hayvan seven kişilerin hedef gösterilmesi hukuka ve vicdana aykırıdır.”
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Barosu da Yıldız Tilbe’nin söz konusu paylaşımı üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.
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