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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/canli-blog-rusya-ukrayna-heyetlerinin-dorduncu-gorusmesi-bugun-1054689944.html
CANLI | Rusya-Ukrayna heyetlerinin dördüncü görüşmesi bugün
CANLI | Rusya-Ukrayna heyetlerinin dördüncü görüşmesi bugün
Rusya'nın Donbass operasyonu 19. gününe girerken Rusya-Ukrayna heyetleri arasında 4. tur müzakerenin bugün video konferans yöntemiyle saat 10.30'da... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya-Ukrayna heyetlerinin dördüncü görüşmesi bugün

05:58 14.03.2022
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Rusya'nın Donbass operasyonu 19. gününe girerken Rusya-Ukrayna heyetleri arasında 4. tur müzakerenin bugün video konferans yöntemiyle saat 10.30'da gerçekleşmesi bekleniyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı devam ederken, Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırımlarına devam ediyor.
Ukrayna heyeti üyesi David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin bugün saat 10:30'da video konferans yöntemiyle başlayacağını açıkladı. Ancak görüşme zamanının Kiev saatiyle mi başlayacağını netleştirmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin pazartesi günü devam etmesinin planlandığını doğrulamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise görüşmelerin ‘gerçekten işe yarayacak garantiler’ ile sonuçlanmasını istediğini ve delegasyonunun görüşmelerdeki görevlerinden birisinin, kendisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Instagram ve Facebook’un sahibi olan Meta şirketinin her iki sosyal medya platformunda da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik eden dil kullanılmasına izin vermesinin ardından Rusya'da bugün Instagram'a erişim engeli resmen başladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'dan yaptırımların iptalini talep etmeyeceklerini, yaptırımlar ile uygulanmaya çalışılan baskının, Moskova’nın tutumunu ve izlediği politikaları değiştirmeyeceğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri: Batı’dan yaptırımların iptalini istemeyeceğiz, tutumumuzu değiştiremeyecekler
Dün, 18:36
Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna birliklerinin Stariçi'deki eğitim merkezlerine ve Yavorovskiy poligonuna düzenlenen saldırı sonucu 180'e kadar yabancı paralı asker etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Öte yandan, Çin yetkilileri, ‘Rusya’nın Çin’den askeri teçhizat tedariki istediğine’ ilişkin haberleri yalanladı.
Donbass operasyonuna ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
05:57 14.03.2022
Operasyonun 19. gününde gerçekleşen son gelişmeler şöyle:
Avustralya, aralarında Abramovich'in de bulunduğu 33 Rus iş insanına yaptırım uyguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukraynalı radikal güçlerin Donetsk’teki bir yakıt fabrikasında yangın çıkardığını ve zehirli duman yerleşim yerlerine yayıldığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya'ya yönelik yaptırımları görüştü. Ayrıca Macron ve Biden'ın Biden ve Macron, Rusya karşıtı yaptırımları güçlendirme konusunda anlaştığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft, SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.
Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Batılı şirketlerin Rusya'da tehdit edildiği yönündeki haberleri yalanladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, ülkesine savaş uçağı sağlanması olasılığı ile ilgili "diplomatik bir gizem" tanımlamasını yaptı ve NATO ülkelerinden destek istedi.
Çekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya Dışişleri: Batı’dan yaptırımların iptalini istemeyeceğiz, tutumumuzu değiştiremeyecekler
Dün, 18:36
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