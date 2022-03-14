CANLI | Rusya-Ukrayna heyetlerinin dördüncü görüşmesi bugün

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı devam ederken, Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırımlarına devam ediyor.
Ukrayna heyeti üyesi David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin bugün saat 10:30'da video konferans yöntemiyle başlayacağını açıkladı. Ancak görüşme zamanının Kiev saatiyle mi başlayacağını netleştirmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin pazartesi günü devam etmesinin planlandığını doğrulamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise görüşmelerin ‘gerçekten işe yarayacak garantiler’ ile sonuçlanmasını istediğini ve delegasyonunun görüşmelerdeki görevlerinden birisinin, kendisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Instagram ve Facebook’un sahibi olan Meta şirketinin her iki sosyal medya platformunda da nefret söylemi kurallarını değiştirip Ruslara karşı şiddeti teşvik eden dil kullanılmasına izin vermesinin ardından Rusya'da bugün Instagram'a erişim engeli resmen başladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'dan yaptırımların iptalini talep etmeyeceklerini, yaptırımlar ile uygulanmaya çalışılan baskının, Moskova’nın tutumunu ve izlediği politikaları değiştirmeyeceğini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna birliklerinin Stariçi'deki eğitim merkezlerine ve Yavorovskiy poligonuna düzenlenen saldırı sonucu 180'e kadar yabancı paralı asker etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Öte yandan, Çin yetkilileri, ‘Rusya’nın Çin’den askeri teçhizat tedariki istediğine’ ilişkin haberleri yalanladı.
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