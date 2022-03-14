CANLI | Rusya-Ukrayna heyetlerinin dördüncü görüşmesi bugün

Operasyonun 19. gününde gerçekleşen son gelişmeler şöyle:

Avustralya, aralarında Abramovich'in de bulunduğu 33 Rus iş insanına yaptırım uyguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukraynalı radikal güçlerin Donetsk’teki bir yakıt fabrikasında yangın çıkardığını ve zehirli duman yerleşim yerlerine yayıldığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya'ya yönelik yaptırımları görüştü. Ayrıca Macron ve Biden'ın Biden ve Macron, Rusya karşıtı yaptırımları güçlendirme konusunda anlaştığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft, SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Batılı şirketlerin Rusya'da tehdit edildiği yönündeki haberleri yalanladı.