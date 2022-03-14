https://tr.sputniknews.com/20220314/chp-nukleer-duzenleme-kurumuna-iliskin-kararnamenin-iptali-icin-aymye-basvurdu-1054709608.html

CHP, Nükleer Düzenleme Kurumu'na ilişkin kararnamenin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, Nükleer Düzenleme Kurumu'na ilişkin kararnamenin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kanunla düzenlenmesi gereken Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanmasının Anayasa'ya... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T18:03+0300

2022-03-14T18:03+0300

2022-03-14T18:03+0300

politika

chp

nükleer santral

anayasa mahkemesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104197/96/1041979680_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_9268cd5a2544d29d41f6b852ba43860d.jpg

CHP, 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Nükleer Düzenleme Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Başvuru dilekçesini CHP Grup Başkanvekili Özel ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu AYM Başkanlığına sundu.Başvurunun ardından AYM önünde gazetecilere açıklamada bulunan Özel, anayasal yönden daha önce yapılan pek çok ihlalin üzerine bambaşka bir ihlalle daha karşı karşıya olduklarını öne sürdü.Mahkemeye, ilgili kararnameyle ilgili şekil yönünden başvuruda bulunduklarını ifade eden Özel, "Anayasa'nın ilgili maddeleri, kanunla düzenlenen bir konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılmayacağını söylerken, geçen hafta sabahlara kadar çalışarak geçirdikleri Nükleer Düzenleme Kanunu ile ilgili aynı anda hem kanun hem de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Oysaki kanunun düzenlemesi gereken bir alana Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin giremeyeceğini Anayasa açıkça yazıyor." diye konuştu.Özel, Akkuyu Nükleer Santrali'ni denetleyecek bir kurumun, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun standartlarına uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, nükleer santral, anayasa mahkemesi