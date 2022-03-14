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Çin'de koronavirüs vaka sayılarında büyük artış
Çin'de koronavirüs vaka sayılarında büyük artış
Çin'de günlük koronavirüs vaka sayısı dün 1938 vakayla iki yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T10:31+0300
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1807'si yurt içi kaynaklı 1938 Kovid-19 vakası tespit edildi.Günlük vaka sayısı iki yılı aşkın sürede en yüksek seviyeye ulaştı. Ana karada en son 16 Şubat 2020'de 2 bin 48 vaka kaydedilmişti.Yurt içi kaynaklı 1412 vakanın görüldüğü Cilin ve 175 vaka ile Şandong eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 131 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı gerçekleşmedi.Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 115 bin 466 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölgenin eyalet ve şehirlerinde salgın kontrol tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.Öte yandan Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 17.5 milyon nüfuslu Şıncın kentinde karantina ilan edildi, 24 milyon nüfuslu, ülkenin en büyük kenti Şanghay'a ise ulaşım kısıtlaması getirildi. Dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı Foxconn Grubu, vakalar nedeniyle Şıncın'daki imalat operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Şirket Apple'ın iPhone ve iPad, Amazon'un Kindle, Sony'nin PlayStation 3 ve Microsoft'un Xbox 360 gibi orijinal tasarım cihazlarının kitlesel imalatını yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/kovid-19un-yeni-varyanti-deltacron-abd-ve-avrupada-en-az-17-kiside-goruldu-1054632481.html
https://tr.sputniknews.com/20220311/cinde-9-milyon-nufuslu-kent-kovid-19-vakalari-nedeniyle-karantinada-1054639072.html
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çin, koronavirüs, vaka, şıncın, apple, amazon, playstation

Çin'de koronavirüs vaka sayılarında büyük artış

10:31 14.03.2022 (güncellendi: 10:38 14.03.2022)
© REUTERS / TINGSHU WANGÇin- Koronavirüs
Çin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / TINGSHU WANG
Abone olGoogle news
Çin'de günlük koronavirüs vaka sayısı dün 1938 vakayla iki yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1807'si yurt içi kaynaklı 1938 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Günlük vaka sayısı iki yılı aşkın sürede en yüksek seviyeye ulaştı. Ana karada en son 16 Şubat 2020'de 2 bin 48 vaka kaydedilmişti.
Yurt içi kaynaklı 1412 vakanın görüldüğü Cilin ve 175 vaka ile Şandong eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 131 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı gerçekleşmedi.
Koronavirüs- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
KORONAVİRÜS
Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
11 Mart, 10:34
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 115 bin 466 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölgenin eyalet ve şehirlerinde salgın kontrol tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.
Çin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
KORONAVİRÜS
Çin'de 9 milyon nüfuslu kent, Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinada
11 Mart, 13:52
Öte yandan Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 17.5 milyon nüfuslu Şıncın kentinde karantina ilan edildi, 24 milyon nüfuslu, ülkenin en büyük kenti Şanghay'a ise ulaşım kısıtlaması getirildi.
Dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı Foxconn Grubu, vakalar nedeniyle Şıncın'daki imalat operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Şirket Apple'ın iPhone ve iPad, Amazon'un Kindle, Sony'nin PlayStation 3 ve Microsoft'un Xbox 360 gibi orijinal tasarım cihazlarının kitlesel imalatını yapıyor.
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