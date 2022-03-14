https://tr.sputniknews.com/20220314/cinli-ve-abdli-ust-duzey-diplomatlar-romada-gorusecek-1054699206.html
Çinli ve ABD'li üst düzey diplomatlar, Roma'da görüşecek
Çinli ve ABD'li üst düzey diplomatlar, Roma'da görüşecek
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçi'nin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bugün... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T13:01+0300
2022-03-14T13:01+0300
2022-03-14T13:07+0300
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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, 'Yang'ın, Sullivan ile Çin-ABD ilişkileri ile ortak kaygıya yola açan uluslararası ve bölgesel sorunlarda görüş alışverişinde bulunacağını' belirtti.Sözcü Cao, buluşmanın temel amacının Çin ve ABD liderlerinin 16 Kasım 2021'deki çevrim içi görüşmesinde varılan konsensüsün uygulamaya geçirilmesi olduğunu ifade etti.Tarafların geçen yıldan bu yana temaslarını sürdürdüğünü ve iletişimde olduğunu dile getiren Cao, her iki tarafın programına uygun bir randevu tarihi kararlaştırıldığını aktardı.ABD'li yetkililer: Çin'e baskı yapılacakÖte yandan Reuters'in aktardığına göre ABD'li yetkililer, Sullivan'ın görüşmede 'Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta yardım ederse Pekin'in karşılaşacağı ekonomik cezaları vurgulayacağını' ifade etti.Üçüncü görüşmeAynı zamanda Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Yang, kıdem olarak dışişleri bakanının üzerinde ve ülkenin en üst düzey diplomatı sayılıyor.Yang ve Sullivian geçen yıl 10 Mart'ta ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde, 6 Ekim'de ise İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya gelmişti. Roma'da düzenlenecek zirve iki ülke diplomatlarını bir araya getirecek üçüncü zirve olacak.Görüşmede ABD-Çin ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna krizi ve Çin-Rusya ilişkilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden, 16 Kasım 2021'de video konferans yoluyla çevrimiçi görüşmüştü. Liderler, görüşmede 'iki ülke arasındaki rekabetin sorumluluk içinde sürdürülmesi' mesajını vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220313/canli--donetsk-halk-cumhuriyeti-su-ana-kadar-90-yerlesim-yeri-kurtarildi-1054684775.html
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Çinli ve ABD'li üst düzey diplomatlar, Roma'da görüşecek
13:01 14.03.2022 (güncellendi: 13:07 14.03.2022) Abone ol
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçi'nin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bugün İtalya'nın Roma kentinde görüşeceği duyuruldu.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, 'Yang'ın, Sullivan ile Çin-ABD ilişkileri ile ortak kaygıya yola açan uluslararası ve bölgesel sorunlarda görüş alışverişinde bulunacağını' belirtti.
Sözcü Cao, buluşmanın temel amacının Çin ve ABD liderlerinin 16 Kasım 2021'deki çevrim içi görüşmesinde varılan konsensüsün uygulamaya geçirilmesi olduğunu ifade etti.
Tarafların geçen yıldan bu yana temaslarını sürdürdüğünü ve iletişimde olduğunu dile getiren Cao, her iki tarafın programına uygun bir randevu tarihi kararlaştırıldığını aktardı.
ABD'li yetkililer: Çin'e baskı yapılacak
Öte yandan Reuters'in aktardığına göre ABD'li yetkililer, Sullivan'ın görüşmede 'Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta yardım ederse Pekin'in karşılaşacağı ekonomik cezaları vurgulayacağını' ifade etti.
Üçüncü görüşme
Aynı zamanda Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Yang, kıdem olarak dışişleri bakanının üzerinde ve ülkenin en üst düzey diplomatı sayılıyor.
Yang ve Sullivian geçen yıl 10 Mart'ta ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde, 6 Ekim'de ise İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya gelmişti. Roma'da düzenlenecek zirve iki ülke diplomatlarını bir araya getirecek üçüncü zirve olacak.
Görüşmede ABD-Çin ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna krizi ve Çin-Rusya ilişkilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden, 16 Kasım 2021'de video konferans yoluyla çevrimiçi görüşmüştü. Liderler, görüşmede 'iki ülke arasındaki rekabetin sorumluluk içinde sürdürülmesi' mesajını vermişti.