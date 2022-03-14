https://tr.sputniknews.com/20220314/cinsel-istismardan-10-yil-ceza-alan-esra-ersoy-pesimde-dolu-erkek-varken-13-yasinda-cocugu-napayim-1054690456.html

Cinsel istismardan 10 yıl ceza alan Esra Ersoy: Peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu napayım?

Cinsel istismardan 10 yıl ceza alan Esra Ersoy: Peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu napayım?

Kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T06:50+0300

2022-03-14T06:50+0300

2022-03-14T06:50+0300

türkiye

esra ersoy

taciz

cinsel taciz

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cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

hapis cezası

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Esra Ersoy, geçtiğimiz yaz Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Ersoy, iddiaları yalanlayıp "20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım" demişti. Daha sonra Esra Ersoy, cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.Hakkında yakalama kararı çıkartılan Esra Ersoy’dan karar sonrası ilk açıklama geldi. Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan Esra Ersoy, "Ben masumum herhangi bir suç işlemedim. Mağdur olan taraf benim. Karşı taraf hakkında şikayetim bulunmaktadır. Hakkımdaki yargı süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu napayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu iri yarı boyu benden uzundu falan" diyerek, o gün şarj aleti aramak için oteldeki odaların kapılarını çaldığını belirterek şunları söyledi: "Resepsiyonu aradığımda iphone şarjı yoktu. O sırada da telefonumun şarjı bitmek üzere olduğu için birinden bulmak zorundaydım ve birkaç kapıyı çaldım şarj istemek için kimisi denize gitmiş kimisi de samsung kullandığını söylemişti. Ama bu çocuk iphone şarjı olduğunu fakat veremeyeceğini sadece içerde şarj edebileceğimi söyledi. Ben de girdim içerde telefonum şarj olurken bir sebepten dolayı sızmışım (2 gündür uyumamıştım) ben uykudayken bu çocuk bir pislik yapmaya çalışmışki uyandığımda elbisemin önü yırtıktı. Annesine de korkusundan yalan söylemiş kendi işlediği suçu bana atmış.. Kapı çalmış kapıyı açmamış ben uyandığımda kendi ellerimle kapıyı açıp gittim. Kapıda annesi vardı ve belliydi ki beni sevmeyen biri olduğu aslında.. Eline de fırsat geçmiş analı oğullu bana iftira attılar. Bu nasıl adalet. Ortada hiçbir delil yok ve bana bu damga nasıl yapıştırılabiliyor.. Allah yukarda biliyor ki ben masumum Allah'ım beni bu kabustan uyandır"Esra Ersoy'un avukatı Merve Uçanok da açıklama yaptı. Uçanok şunları söyledi:"Müvekkilimiz Esra Ersoy’un 22.08.2021 tarihinde Bodrum’da bir otelde başına gelen ve bu oaly hakkında devam eden yargılamaya dair yapılan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Bu aşamada yargı süreci devam etmektedir. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Hal böyle iken, yargılama sürecine yönelik herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmaksızın yapılan haberler, müvekkilimizin adil yargılanma hakkını ve masumiyet karinesini ihlal etmektedir."

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esra ersoy, taciz, cinsel taciz, istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, hapis cezası