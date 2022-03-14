https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-14-mart-tip-bayrami-etkinliginde-konusuyor-1054702551.html
Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeyi açıkladı: Yaralama katalog suçu oluyor
Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeyi açıkladı: Yaralama katalog suçu oluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T14:11+0300
2022-03-14T14:11+0300
2022-03-14T14:59+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sağlık
sağlık çalışanı
düzenleme
erdoğan'ın açıklayacağı müjde
paket
şiddet
sağlıkta şiddet
maaş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:- Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gece gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. - Yerli aşımız TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan hekimlerimizi araştırmacılarımızı tebrik ediyorum.- Ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir. Şimdi bu ligin de zirvesinde yer almanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizi sağlık sektöründe en iyi seviyeye getirmek istiyoruz.- Türkiye'nin imkanları, ihtiyacı olan hekimleri yetiştirmeye yettiği gibi, küresel merkez olmaya doğru ilerlemektedir.- Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da sıkıntılar var. Çıtayı yükseltecek çalışmaları ihmal etmiyoruz.- Yurt dışına giden hekimlerin istikametini en kısa sürede ülkesine çevireceğinden şüphe duymuyorum. - Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.- Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak.- Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.- Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.- Sağlık çalışanlarının aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak.
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recep tayyip erdoğan, sağlık, sağlık çalışanı, düzenleme, erdoğan'ın açıklayacağı müjde, paket, şiddet, sağlıkta şiddet, maaş, ödeme
Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeyi açıkladı: Yaralama katalog suçu oluyor
14:11 14.03.2022 (güncellendi: 14:59 14.03.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gece gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum.
- Yerli aşımız TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan hekimlerimizi araştırmacılarımızı tebrik ediyorum.
- Ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir. Şimdi bu ligin de zirvesinde yer almanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizi sağlık sektöründe en iyi seviyeye getirmek istiyoruz.
- Türkiye'nin imkanları, ihtiyacı olan hekimleri yetiştirmeye yettiği gibi, küresel merkez olmaya doğru ilerlemektedir.
- Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da sıkıntılar var. Çıtayı yükseltecek çalışmaları ihmal etmiyoruz.
- Yurt dışına giden hekimlerin istikametini en kısa sürede ülkesine çevireceğinden şüphe duymuyorum.
- Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.
- Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak.
- Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.
- Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.
- Sağlık çalışanlarının aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak.