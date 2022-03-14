https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-14-mart-tip-bayrami-etkinliginde-konusuyor-1054702551.html

Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeyi açıkladı: Yaralama katalog suçu oluyor

Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeyi açıkladı: Yaralama katalog suçu oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T14:11+0300

2022-03-14T14:11+0300

2022-03-14T14:59+0300

türkiye

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sağlık

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şiddet

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maaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:- Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gece gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. - Yerli aşımız TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan hekimlerimizi araştırmacılarımızı tebrik ediyorum.- Ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir. Şimdi bu ligin de zirvesinde yer almanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizi sağlık sektöründe en iyi seviyeye getirmek istiyoruz.- Türkiye'nin imkanları, ihtiyacı olan hekimleri yetiştirmeye yettiği gibi, küresel merkez olmaya doğru ilerlemektedir.- Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da sıkıntılar var. Çıtayı yükseltecek çalışmaları ihmal etmiyoruz.- Yurt dışına giden hekimlerin istikametini en kısa sürede ülkesine çevireceğinden şüphe duymuyorum. - Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.- Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak.- Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.- Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.- Sağlık çalışanlarının aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak.

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