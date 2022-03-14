https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholzu-resmi-torenle-karsiliyor-1054706741.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u resmi törenle karşıladı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T16:15+0300

2022-03-14T16:15+0300

2022-03-14T16:29+0300

dünya

türkiye

recep tayyip erdoğan

olaf scholz

almanya

diplomasi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

almanya

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türkiye, recep tayyip erdoğan, olaf scholz, almanya, diplomasi