https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholzu-resmi-torenle-karsiliyor-1054706741.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u resmi törenle karşıladı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T16:15+0300
2022-03-14T16:15+0300
2022-03-14T16:29+0300
dünya
türkiye
recep tayyip erdoğan
olaf scholz
almanya
diplomasi
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, olaf scholz, almanya, diplomasi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u resmi törenle karşıladı
16:15 14.03.2022 (güncellendi: 16:29 14.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u resmi törenle karşıladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.
İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.