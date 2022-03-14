https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-telefonda-gorustu-1054717106.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile geçmiş olsun dileklerini iletmek için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T22:45+0300
2022-03-14T22:45+0300
2022-03-14T22:45+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
kiriakos miçotakis
kovid-19
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Kovid-19 testi pozitif çıkan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünkü ev sahipliği için teşekkür etti.
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recep tayyip erdoğan, kiriakos miçotakis, kovid-19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile geçmiş olsun dileklerini iletmek için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Kovid-19 testi pozitif çıkan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünkü ev sahipliği için teşekkür etti.