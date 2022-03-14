https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-telefonda-gorustu-1054717106.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile geçmiş olsun dileklerini iletmek için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T22:45+0300

2022-03-14T22:45+0300

2022-03-14T22:45+0300

recep tayyip erdoğan

dünya

kiriakos miçotakis

kovid-19

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Kovid-19 testi pozitif çıkan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünkü ev sahipliği için teşekkür etti.

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recep tayyip erdoğan, kiriakos miçotakis, kovid-19