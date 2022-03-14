https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-turkiye-ukrayna-savasinin-sona-ermesi-icin-724-diplomasi-yurutuyor-1054696123.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi için 7/24 diplomasi yürütüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin devam ettiğini bildirdi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T11:54+0300

2022-03-14T11:54+0300

2022-03-14T11:54+0300

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recep tayyip erdoğan

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Kalın, "Bugün Almanya Şansölyesini misafir ediyoruz. Bu yoğun trafik başka konuklar ve temaslarla devam edecek. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz" dedi. Sözcü Kalın paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde yürüttüğü temaslarda çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizinin ele alınacağı belirtildi.

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rusya, ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan