https://tr.sputniknews.com/20220314/derbide-kazanan-galatasaray-1054716364.html
Derbide kazanan Galatasaray
Derbide kazanan Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T22:00+0300
2022-03-14T22:00+0300
2022-03-14T22:06+0300
spor
beşiktaş
galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi.Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların golleri 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.Beşiktaş'ın golünü ise 85. dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti.
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beşiktaş, galatasaray
Derbide kazanan Galatasaray
22:00 14.03.2022 (güncellendi: 22:06 14.03.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi.
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların golleri 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Beşiktaş'ın golünü ise 85. dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti.