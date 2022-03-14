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Devletten yardım alanların sayısı 11 milyon 370 bin kişiye yükseldi
Devletten yardım alanların sayısı 11 milyon 370 bin kişiye yükseldi
Devletten yardım alan kişi sayısı bir yılda 4 buçuk milyon kişiden 11 milyon kişiye ulaştı. Hanelere yapılan ortalama yardımın tutarı ise 2020 yılı için 572... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T11:34+0300
2022-03-14T11:35+0300
ekonomi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
destek
yardım
ekonomi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet yardım verilerini yayımladı. Rapora göre, devlet yardımı alan yoksul hanelerde yaşayanların sayısı 11 milyon 370 bin kişi olarak hesaplandı. Bu sayı bir yıl önce 4.4 milyon kişiydi.Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, bakanlık, geçen yıl oturulmayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşamak zorunda kalan 30 bin 363 hane tespit edildiğini bildirdi. Burada yaşayanlara 119.6 milyon liralık yardım yapıldığı belirtildi. 2020 yılında aynı durumdaki 23 bin 498 haneye 88.4 milyon lira yardım yapılmıştı.Yoksul öğrenci sayısı da bir yılda 90 bin kişi arttı. 2021 yılında ilk ve ortaöğretimde okuyan 132 bin çocuğa da kırtasiye, önlük ve çanta gibi temel okul yardımında bulunuldu.2021'de bakımını sağlayamadıkları 141 bin çocuk ise ailelerine 1 milyar 959 milyon liralık destek sağlandı. Aynı yardımdan 202'de yaralanan çocuk sayısı ise 129 bin olmuştu. 2020 yılında sosyal yardımlar için bütçeden 69 milyar lira harcandı. Bu rakam ekonomideki gelişmelerine etkisiyle 2021'de 97,8 milyar liraya yükseldiHanelere yapılan ortalama yardımın tutarı ise 2020 yılı için 572 lira olurken bu ücret 2021'de 552 liraya düştü.
https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-derya-yanik-ihtiyac-sahibi-olup-da-hizmetlere-ulasamayan-tek-bir-vatandasimiz-dahi-kalmadi-1051678358.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, destek, yardım, ekonomi, geçim, asgari geçim

Devletten yardım alanların sayısı 11 milyon 370 bin kişiye yükseldi

11:34 14.03.2022 (güncellendi: 11:35 14.03.2022)
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Devletten yardım alan kişi sayısı bir yılda 4 buçuk milyon kişiden 11 milyon kişiye ulaştı. Hanelere yapılan ortalama yardımın tutarı ise 2020 yılı için 572 lira olurken bu ücret 2021'de 552 liraya düştü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet yardım verilerini yayımladı. Rapora göre, devlet yardımı alan yoksul hanelerde yaşayanların sayısı 11 milyon 370 bin kişi olarak hesaplandı. Bu sayı bir yıl önce 4.4 milyon kişiydi.
Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, bakanlık, geçen yıl oturulmayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşamak zorunda kalan 30 bin 363 hane tespit edildiğini bildirdi. Burada yaşayanlara 119.6 milyon liralık yardım yapıldığı belirtildi. 2020 yılında aynı durumdaki 23 bin 498 haneye 88.4 milyon lira yardım yapılmıştı.
Yoksul öğrenci sayısı da bir yılda 90 bin kişi arttı. 2021 yılında ilk ve ortaöğretimde okuyan 132 bin çocuğa da kırtasiye, önlük ve çanta gibi temel okul yardımında bulunuldu.
2021'de bakımını sağlayamadıkları 141 bin çocuk ise ailelerine 1 milyar 959 milyon liralık destek sağlandı. Aynı yardımdan 202'de yaralanan çocuk sayısı ise 129 bin olmuştu. 2020 yılında sosyal yardımlar için bütçeden 69 milyar lira harcandı. Bu rakam ekonomideki gelişmelerine etkisiyle 2021'de 97,8 milyar liraya yükseldi
Hanelere yapılan ortalama yardımın tutarı ise 2020 yılı için 572 lira olurken bu ücret 2021'de 552 liraya düştü.
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