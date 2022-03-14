https://tr.sputniknews.com/20220314/doktorlari-rehin-alip-darp-eden-saniga-8-yil-hapis-1054700597.html

Doktorları rehin alıp darp eden sanığa 8 yıl hapis

Doktorları rehin alıp darp eden sanığa 8 yıl hapis

Denizli'de parfüm satışı yapmak için girdiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, iki doktoru odada rehin alıp darp ettiği iddiasıyla yargılanan Uğur... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T13:34+0300

2022-03-14T13:34+0300

2022-03-14T13:43+0300

türkiye

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15 Ocak’ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi’nde meydana gelen olayda, bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip ikinci kata çıktı. Çalışkan, servisteki asistan doktorlar Begüm Yağmur Bakkalcı ile Osman Gazi Sağlam’ın bulunduğu odaya girdi.Çalışkan’ın, parfüm satmaya çalıştığı Bakkalcı ve Sağlam, hastalarıyla ilgilenmeleri gerektiğini belirterek servisi terk etmesini istedi. Bunun üzerine odanın kapısını içeriden kilitleyen Çalışkan, anahtarı da cebine atarak 2 doktoru rehin aldı. Çalışkan, bu sırada ‘beyaz kod’ için telefona yönelen doktorlara küfür edip ölüm tehditleri yağdırdı.Adli̇ kontrolle serbestDoktor Sağlam, Çalışkan’a hastasına müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi ancak ikna edemedi. Tartışmanın ardından Çalışkan, doktor Sağlam’a saldırdı. Çıkan arbede sırasında doktor Sağlam sağ elinden yaralandı. Servisteki diğer görevliler, özel güvenlik ekiplerini çağırarak polise haber verdi.Bu sırada doktor Sağlam, Çalışkan’ın cebinden anahtarı alarak kapıyı açtı. Şüpheli, özel güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalışkan, çıkarıldığı ilk nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Özür di̇li̇yorum'Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışkan’ın serbest bırakılmasıyla ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz etti. İtirazı değerlendiren hakimlik, Çalışkan’ın yakalanmasına karar verdi. Tekrar gözaltına alınan Çalışkan, olaydan iki gün sonra bu kez tutuklandı. Çalışkan hakkında Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Cuma günü yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Çalışkan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.Mahkemede sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, son savunması istenen Çalışkan, “Doktorlardan özür diliyorum. Korktuğum için kapıyı kilitledim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum” dedi. Savunmanın ardından mahkeme başkanı, sanık hakkında kasten yaralama, hakaret, hürriyetten yoksun bırakma ve konut dokunulmazlığına ihlalden toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/hukukcular-saglik-calisanlarina-yonelik-siddet-olaylarinda-cezalar-artmali-1052987759.html

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