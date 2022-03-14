Donbass operasyonu| Ukrayna: Rusya ile barış görüşmelerine yarına dek ara verildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yoluyla yapılan dördüncü turu yarın kaldığı yerden devam edecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna topraklarından Rusya’ya yönelebilecek bir tehdidin varlığını kabul etmeyeceklerini belirtti.
Kremlin, "Harekat plana göre ilerliyor, zamanında sonlandırılacak" açıklaması yaptı.
Öte yandan misket bombası yüklü Toçka-u roketiyle saldırı düzenlenmesi sonucu Donetsk’in merkezinde 20 sivilin yaşamını yitirdi, 28 sivil de ağır yaralandı.