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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/donbass-operasyonu-ukrayna-rusya-ile-baris-gorusmelerine-yarina-dek-ara-verildi-1054706445.html
Donbass operasyonu| Ukrayna: Rusya ile barış görüşmelerine yarına dek ara verildi
Donbass operasyonu| Ukrayna: Rusya ile barış görüşmelerine yarına dek ara verildi
Rusya'nın başlattığı operasyon nedeniyle Moskova- Kiev heyetleri arasında TSİ 13.00 civarında başlayan görüşme 'teknik ara' sonrası yarın devam edecek. Ukrayna... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonu| Ukrayna: Rusya ile barış görüşmelerine yarına dek ara verildi

17:06 14.03.2022
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Rusya'nın başlattığı operasyon nedeniyle Moskova- Kiev heyetleri arasında TSİ 13.00 civarında başlayan görüşme 'teknik ara' sonrası yarın devam edecek. Ukrayna tarafı, görüşmeden önce "Rusya’yla barış görüşmelerinde ateşkesi ve Rus askerlerinin çekilmesini gündeme getireceğiz" demişti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yoluyla yapılan dördüncü turu yarın kaldığı yerden devam edecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna topraklarından Rusya’ya yönelebilecek bir tehdidin varlığını kabul etmeyeceklerini belirtti.
Kremlin, "Harekat plana göre ilerliyor, zamanında sonlandırılacak" açıklaması yaptı.
Öte yandan misket bombası yüklü Toçka-u roketiyle saldırı düzenlenmesi sonucu Donetsk’in merkezinde 20 sivilin yaşamını yitirdi, 28 sivil de ağır yaralandı.
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Kongre üyelerine bir mektup gönderdi. Mektupta, "Ukrayna Devlet Başkanı, 16 Mart Çarşamba günü sabah 09.00'da Senato ve Temsilciler Meclisi ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap edecektir" ifadesine yer verildi.
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