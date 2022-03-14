https://tr.sputniknews.com/20220314/endonezyada-67-filipinlerde-64-buyuklugunde-deprem-1054690330.html
Endonezya'da 6.7, Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.7, Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Filipinler'in Cabra Adası'nda da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T06:25+0300
2022-03-14T06:25+0300
2022-03-14T06:25+0300
dünya
deprem
endonezya
filipinler
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Endonezya açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Filipinler'de ise Cabra Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Cabra Adası'nın 67 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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deprem, endonezya, filipinler
Endonezya'da 6.7, Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
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Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Filipinler'in Cabra Adası'nda da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Endonezya açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Filipinler'de ise Cabra Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Cabra Adası'nın 67 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.