https://tr.sputniknews.com/20220314/esenyurtta-bir-rezidanstan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1054714023.html

Esenyurt'ta bir rezidansın 6. katından düşen genç kadın hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir rezidansın 6. katından düşen genç kadın hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6. katından düşen kadın yaşamını yitirdi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T19:44+0300

2022-03-14T19:44+0300

2022-03-14T19:46+0300

türkiye

esenyurt

kadına şiddet

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Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan 32 katlı rezidanstan bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Özge Binnur O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerine gelen kadının yakınları fenalık geçirirken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.Öte yandan kadının düşme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

türkiye

esenyurt

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esenyurt, kadına şiddet