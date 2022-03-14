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https://tr.sputniknews.com/20220314/esenyurtta-bir-rezidanstan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1054714023.html
Esenyurt'ta bir rezidansın 6. katından düşen genç kadın hayatını kaybetti
Esenyurt'ta bir rezidansın 6. katından düşen genç kadın hayatını kaybetti
Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6. katından düşen kadın yaşamını yitirdi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T19:44+0300
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türkiye
esenyurt
kadına şiddet
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Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan 32 katlı rezidanstan bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Özge Binnur O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerine gelen kadının yakınları fenalık geçirirken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.Öte yandan kadının düşme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
türkiye
esenyurt
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esenyurt, kadına şiddet

Esenyurt'ta bir rezidansın 6. katından düşen genç kadın hayatını kaybetti

19:44 14.03.2022 (güncellendi: 19:46 14.03.2022)
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
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Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.
Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan 32 katlı rezidanstan bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Özge Binnur O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen kadının yakınları fenalık geçirirken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan kadının düşme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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